Cường quốc châu Á ứng dụng blockchain trong thanh toán quốc tế, mở ra tương lai chuyển tiền xuyên biên giới chỉ trong một giây

Ảnh minh họa (Ảnh: Kiyoshi Ota/Bloomberg News)

Theo Nikkei Asia, ba ngân hàng lớn của Nhật Bản đang xây dựng một khuôn khổ cho phương thức thanh toán quốc tế tức thời, được sử dụng công nghệ blockchain trên cơ sở hạ tầng thanh toán hiện có, hướng đến mục tiêu sử dụng vào năm tới.

Theo đó, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group sẽ bắt đầu thử nghiệm sớm nhất vào mùa thu năm nay, với hơn 10 ngân hàng khác tại Nhật Bản và nước ngoài.

Các ngân hàng này trước mắt sẽ thiết lập giao dịch chủ yếu dành cho khách hàng doanh nghiệp, chẳng hạn như thanh toán thương mại, và sẽ cung cấp cho khách hàng cá nhân trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, các khoản thanh toán quốc tế thông qua hệ thống SWIFT phải thông qua nhiều ngân hàng đại lý. Nếu diễn ra suôn sẻ, quá trình này có thể mất chưa đầy một giờ, hoặc có thể lên đến một tháng nếu chẳng hạn giao dịch thiếu thông tin cần thiết đê phòng chống rửa tiền.

Hệ thống mới sẽ sử dụng các stablecoin (một loại tiền điện tử - PV) trên blockchain được liên kết với giá trị của các loại tiền tệ khác nhau, sẽ được gửi trực tiếp giữa các ngân hàng thông qua cơ sở hạ tầng SWIFT hiện có, cho phép hoàn tất giao dịch trong chưa đầy một giây.

Với việc sử dụng SWIFT, các ngân hàng sẽ không cần phải đầu tư vào các hệ thống thanh toán hoàn toàn mới. Các công ty sẽ có thể yêu cầu các ngân hàng xử lý các giao dịch thông qua quy trình thông thường của họ.

Chi phí của khách hàng sẽ chỉ giới hạn ở phí sử dụng ngoại hối và blockchain. Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, từ 2013-2019, phí chuyển tiền xuyên biên giới khoản tiền 200 USD giữa các ngân hàng trung bình là 17,5%. Tại các thị trường mới nổi, nơi các loại phí này có xu hướng tăng cao, chi phí giao dịch có thể giảm xuống dưới 10% so với mức hiện tại.

Progmat, một nền tảng blockchain được ba ngân hàng lớn của Nhật Bản hỗ trợ, sẽ hợp tác với nhà phát triển blockchain có trụ sở tại Tokyo là Datachain và SWIFT để tạo ra cơ chế thanh toán, sau đó sẽ phát hành stablecoin có thể được sử dụng cho các giao dịch liên ngân hàng.

SWIFT đã chọn làm việc với nhóm Nhật Bản vì khuôn khổ pháp lý tương đối tiên tiến của quốc gia này đối với thanh toán điện tử.

Trong dòng chảy này, nhóm các ngân hàng JPMorgan, Standard Chartered và DBS Group Holdings đã giới thiệu mạng lưới thanh toán quốc tế dựa trên blockchain dành cho các công ty đa quốc gia có thể thực hiện các giao dịch bằng đồng USD, đồng euro và đồng đô la Singapore. Một nhóm gồm 7 ngân hàng trung ương cùng với các tổ chức cho vay tư nhân đang chuẩn bị thử nghiệm sổ cái kỹ thuật số để thanh toán xuyên biên giới.

Khi cuộc cạnh tranh thiết lập hệ thống thanh toán quốc tế nhanh hơn, rẻ hơn tăng lên, hệ thống dễ sử dụng nhất đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể trở thành tiêu chuẩn công nghiệp thực tế. Khoản đầu tư trên của các ngân hàng Nhật Bản có thể mang lại lợi thế.