Cựu Chủ tịch Eximbank ngồi 'ghế nóng' tại Chứng khoán Bảo Minh

Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, MCK: BMS) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025. Đại hội đã được tổ chức sáng 10/1/2026.



Nội dung chính của đại hội liên quan đến vấn đề nhân sự khi miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là ông Đỗ Văn Hạ cùng 2 thành viên Ban Kiểm soát là bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân.

Qua đó, đại hội bầu bổ sung bà Lương Thị Cẩm Tú làm Thành viên HĐQT độc lập và 2 thành viên Ban kiểm soát là bà Phạm Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Hữu Trung Chánh.

Sau khi kiện toàn nhân sự, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Thiều Hữu Chung. Sau quyết định này, ông Chung vẫn tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Người thay thế ông Thiều Hữu Chung giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh là bà Lương Thị Cẩm Tú.

Theo tìm hiểu, bà Lương Thị Cẩm Tú, sinh năm 1980, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Trước đây, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Sacombank và giữ chức Tổng Giám đốc Nam A Bank trong giai đoạn 2015–2018.

Năm 2018, bà gia nhập HĐQT Eximbank và được bầu làm chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ tháng 2/2022. Đến cuối tháng 6/2023, bà rời vị trí chủ tịch HĐQT để chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank, trước khi được miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 28/11/2024.

Ngoài vấn đề nhân sự, đại hội cũng thông qua tờ trình của HĐQT BMS việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi tháng 4.

HĐQT Chứng khoán Bảo Minh cho biết, công ty đã và đang triển khai các thủ tục theo quy định để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HoSE. Hiện công tác chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan vẫn được tiếp tục thực hiện. Một số thủ tục đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được báo cáo tại các cuộc họp tiếp theo của ĐHĐCĐ.

Trong diễn biến khác, ngày 9/12/2025, Chứng khoán Bảo Minh đã hoàn tất đợt chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 11 nhà đầu tư, trong đó có 7 doanh nghiệp và 4 cá nhân.

Sau đợt chào bán, 11 nhà đầu tư này nắm giữ tổng cộng 61,86% vốn điều lệ BMS. Trong đó bà Trương Thị Thanh Trúc sở hữu 15,15% vốn, qua đó là cổ đông lớn của Chứng khoán Bảo Minh. 10 nhà đầu tư còn lại sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty thu về 1.250 tỷ đồng. Trong đó, BMS sẽ dùng 650 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh, 200 tỷ đồng bổ sung cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và 400 tỷ đồng cho việc thanh toán nợ vay ngân hàng, trái phiếu.

Hoàn thành đợt phát hành này, Chứng khoán Bảo Minh tăng vốn điều lệ lên mức hơn 2.039 tỷ đồng.