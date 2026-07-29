Cựu chủ tịch Nguyễn Chơn Hùng bị khởi tố, doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã: TV2) mới đây công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với kết quả khá khởi sắc. Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 438 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 62 tỷ đồng, tăng trưởng 75% so với quý 2/2025.

Đáng chú ý, khoản doanh thu tài chính tăng đột biến từ mức 3 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 44 tỷ đồng trong quý 2, tương ứng cao gấp 16 lần. Theo thuyết minh, lãi tiền gửi và tiền cho vay đạt gần 36 tỷ đồng trong quý 2, chiếm gần 82% doanh thu tài chính. Khoản chi phí tài chính ghi nhận đạt hơn 4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh, đạt lần lượt 2 tỷ và 41 tỷ đồng.

Kết quả, PECC2 báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 60 tỷ đồng, gấp gần 9 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 49 tỷ đồng, gấp 8,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TV2 đạt 682 tỷ đồng, tăng 32% so với 6 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 102 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý 2/2026, quy mô tổng tài sản của TV2 “phình” lên 4.630 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 3.356 tỷ đồng, tăng 97% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 72% tổng nợ phải trả, đạt giá trị 2.414 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tương đương đầu năm đạt 1.274 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 159 tỷ đồng.

PECC2 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, tham gia nhiều dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Trước đó vào ngày 21/5, PECC2 công bố thông tin bất thường cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng doanh nghiệp, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Ông Nguyễn Chơn Hùng, 56 tuổi, quê Quảng Trị, là kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) từ tháng 6/2022 đến nay.

Mới đây, TV2 công bố thay đổi nhân sự cấp cao sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo nghị quyết, bà Phạm Liên Hải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Nguyễn Chơn Hùng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Trước khi đảm nhiệm cương vị mới, bà Phạm Liên Hải là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PECC2.

Ở chiều ngược lại, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Chơn Hùng khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Hồng Khanh thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ.