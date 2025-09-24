Cựu Giám đốc Công ty Đại Thành cùng đồng phạm gây thiệt hại nặng nề cho BIDV Tây Sài Gòn

Ngày 24-9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến Ngô Triều Vân (SN 1966, cựu Giám đốc Công ty Đại Thành), Hoàng Thái Hà (SN 1974, cựu Trưởng phòng quan hệ khách hàng ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) cùng 9 đồng phạm.



Chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Các bị cáo bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho BIDV Tây Sài Gòn.

Theo đó, Ngô Triều Vân cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc là hơn 168 tỉ đồng và nợ là hơn 261 tỉ đồng của BIDV Tây Sài Gòn.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, lợi dụng việc triển khai dự án Chung cư Đại Thành, Ngô Triều Vân sử dụng pháp nhân các công ty "sân sau" gồm Kiến Mỹ Hưng, Huỳnh Thiện Lợi, Cát Khánh, Thành Đạt để ký kết hàng loạt hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ "ảo". Từ đó, lập hồ sơ vay vốn và thế chấp tại BIDV Tây Sài Gòn.

Sau khi ngân hàng giải ngân tổng cộng 216,5 tỉ đồng, Ngô Triều Vân đã sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt và để lại khoản nợ gốc 168,09 tỉ đồng.

Buông lỏng quản lý, phê duyệt hồ sơ sai quy định

Quá trình phạm tội, Vân được sự giúp sức của nhiều cá nhân. Trong đó, Phan Hồng Vân (cựu Giám đốc Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (cựu Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Thị Thanh Tuyền (cựu Kế toán Công ty Đại Thành) đã tham gia ký khống hàng loạt chứng từ như hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng thi công, phiếu thu chi, phương án kinh doanh, hợp đồng thế chấp.

Đặc biệt, Hoàng Thái Hà (cựu Phó Trưởng phòng tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) cũng trực tiếp tiếp tay, hợp thức hóa hồ sơ để khoản vay được giải ngân.

Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về một số cán bộ, lãnh đạo BIDV Tây Sài Gòn.

Cụ thể, Phạm Hoàng Khôi (cựu cán bộ tín dụng), Nguyễn Xuân Bưởi (cựu trưởng phòng quản lý rủi ro), Đỗ Cao Đài (cựu Phó Giám đốc), Phạm Quốc Hùng (cựu Giám đốc) cùng các thành viên Hội đồng tín dụng như Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu và Châu Tô Hồng Quang (cựu cán bộ quản lý rủi ro) đã buông lỏng quản lý, phê duyệt hồ sơ sai quy định.

Họ không tuân thủ các quy định của Luật Nhà ở 2005, Luật Kinh doanh bất động sản 2006, Luật Xây dựng 2003 cùng nhiều nghị định, quyết định và thông tư của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện cho hành vi lừa đảo diễn ra.