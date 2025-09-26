Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố

26-09-2025 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố với hai tội danh liên quan đến cuộc điều tra về bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo CNN, cựu Giám đốc FBI James Comey là quan chức chính phủ cấp cao đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc liên bang. Ông bị truy tố vì tội khai man và cản trở tư pháp, liên quan việc ông từng tiến hành cuộc điều tra liệu Nga có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 hay không và liệu Tổng thống Donald Trump có thông đồng với người Nga hay không.

“Một trong những con người tồi tệ nhất mà đất nước này từng phải đối mặt chính là James Comey, cựu Giám đốc FBI tham nhũng”, Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Cựu Giám đốc FBI James Comey. (Ảnh: The New York Times)

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết trong bài đăng trên X: “Không ai đứng trên luật pháp. Bản cáo trạng hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc buộc những kẻ lạm dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm vì lừa dối người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ theo dõi sự thật trong vụ án này".

Cáo buộc được đệ trình bởi bà Lindsey Halligan, người vừa được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm công tố viên liên bang. Bà Halligan từng là luật sư riêng của ông Trump và trước đây chưa có kinh nghiệm trên vai trò công tố viên.

Những cáo buộc hình sự nhằm vào cựu Giám đốc FBI được công bố chỉ vài ngày sau khi những nhà lãnh đạo Mỹ lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi truy tố ông Comey cùng một số nhân vật khác.

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn năm 2013 - 2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu. Thời điểm đó, FBI, dưới sự chỉ đạo của ông Comey đang điều tra cáo buộc về quan hệ giữa Nga với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTCnews

