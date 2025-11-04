Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù

04-11-2025 - 17:40 PM | Xã hội

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù với cáo buộc chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc ở khách sạn Pullman.

Chiều 4/11, VKS công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỷ đồng) tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.

Ở tội danh "Đánh bạc", VKS đề nghị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù với ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ).

Ông Hồ Đại Dũng là một trong những bị cáo chi nhiều tiền nhất để đánh bạc. Với thẻ chơi tên "MR MICHAEL", ông Dũng chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng; lần ít nhất là gần 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng.

Kết quả, ông Dũng thua gần 760.000 USD, tương đương hơn 18,2 tỷ đồng.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù- Ảnh 1.

Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Cùng tội danh, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Ông Đức bị cáo buộc chi tổng số tiền cộng dồn để tham gia sát phạt lên đến gần 4,3 triệu USD.

Bị cáo Vũ Phong (53 tuổi) bị đề nghị mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Cáo trạng thể hiện, số tiền cộng dồn mà bị cáo Vũ Phong đánh bạc là hơn 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng).

Các bị cáo ở tội "Tổ chức đánh bạc" là 3 quản lý King Club đều quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choo Keun bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Shim Hawn Hee mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng; Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Hai người còn lại là Phan Trường Giang (Giám đốc chi nhánh) bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, mức án từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam.

Cụ thể, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club .

Trong đó, Kim In Sung, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty HS là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị cáo đánh bạc.

Khai đánh bạc 61 lần ở khách sạn Pullman vì “tò mò”, cựu phó trưởng phòng bị chủ toạ hỏi lại 1 câu đứng hình

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

