Cựu quan chức Mỹ ra điều kiện để trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo

Cựu Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại St. Louis, ông James Bullard, ngày 15/9 cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào tuần trước về khả năng đảm nhận vị trí Chủ tịch Fed. Ông Bullard bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vai trò này, với điều kiện các yếu tố cần thiết được đáp ứng.

Theo ông Bullard, cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bessent và nhóm cố vấn diễn ra vào ngày 10/9 không chỉ xoay quanh vị trí lãnh đạo Fed mà còn đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế quan trọng khác.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tích cực tìm kiếm ứng viên thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed đương nhiệm - khi nhiệm kỳ của ông dự kiến kết thúc vào tháng 5/2026. Dù vậy, ông Powell vẫn có thể tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed cho đến năm 2028.

Ông Bullard cho biết, ông sẵn sàng đảm nhận vai trò Chủ tịch Fed nếu có đủ điều kiện để đạt được thành công. Theo ông, thành công trong vai trò này đồng nghĩa với việc bảo vệ vị thế của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu, kiểm soát lạm phát ở mức thấp và ổn định, đồng thời duy trì tính độc lập của Fed. Nếu những yếu tố này được đảm bảo, ông khẳng định mình rất quan tâm đến vị trí lãnh đạo Fed.

Cuộc trao đổi giữa ông Bullard và chính quyền Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng mở rộng phạm vi tìm kiếm ứng viên thay thế ông Powell. Trong khi đó, ông Powell đang bước vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent đã nhiều lần chỉ trích chính sách của Fed dưới thời ông Powell, đồng thời gây áp lực buộc cơ quan này phải mạnh tay cắt giảm lãi suất. Mặc dù lạm phát vẫn là mối lo ngại lớn nhưng Fed cũng đang đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng khác là duy trì sự ổn định của thị trường lao động.

Việc Tổng thống Trump gây áp lực lên Fed - bao gồm cả những cảnh báo sa thải ông Powell - đã khiến nhiều chuyên gia lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ. Áp lực này lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống tìm cách cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp. Vụ việc đang được xem xét tại tòa án.

Về phần mình, ông Bullard nhấn mạnh rằng tính độc lập của Fed là yếu tố then chốt, và việc tách biệt chính trị khỏi hoạt động của Fed là điều cần thiết để đạt được các kết quả kinh tế và tài chính tích cực.