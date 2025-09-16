Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu quan chức Mỹ ra điều kiện để trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo

16-09-2025 - 22:35 PM | Tài chính quốc tế

Ông Bullard cho biết, ông sẵn sàng đảm nhận vai trò Chủ tịch Fed nếu có đủ điều kiện để đạt được thành công.

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Cựu Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại St. Louis, ông James Bullard, ngày 15/9 cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào tuần trước về khả năng đảm nhận vị trí Chủ tịch Fed. Ông Bullard bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vai trò này, với điều kiện các yếu tố cần thiết được đáp ứng.

Theo ông Bullard, cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bessent và nhóm cố vấn diễn ra vào ngày 10/9 không chỉ xoay quanh vị trí lãnh đạo Fed mà còn đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế quan trọng khác.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tích cực tìm kiếm ứng viên thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed đương nhiệm - khi nhiệm kỳ của ông dự kiến kết thúc vào tháng 5/2026. Dù vậy, ông Powell vẫn có thể tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed cho đến năm 2028.

Ông Bullard cho biết, ông sẵn sàng đảm nhận vai trò Chủ tịch Fed nếu có đủ điều kiện để đạt được thành công. Theo ông, thành công trong vai trò này đồng nghĩa với việc bảo vệ vị thế của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu, kiểm soát lạm phát ở mức thấp và ổn định, đồng thời duy trì tính độc lập của Fed. Nếu những yếu tố này được đảm bảo, ông khẳng định mình rất quan tâm đến vị trí lãnh đạo Fed.

Cuộc trao đổi giữa ông Bullard và chính quyền Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng mở rộng phạm vi tìm kiếm ứng viên thay thế ông Powell. Trong khi đó, ông Powell đang bước vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent đã nhiều lần chỉ trích chính sách của Fed dưới thời ông Powell, đồng thời gây áp lực buộc cơ quan này phải mạnh tay cắt giảm lãi suất. Mặc dù lạm phát vẫn là mối lo ngại lớn nhưng Fed cũng đang đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng khác là duy trì sự ổn định của thị trường lao động.

Việc Tổng thống Trump gây áp lực lên Fed - bao gồm cả những cảnh báo sa thải ông Powell - đã khiến nhiều chuyên gia lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ. Áp lực này lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống tìm cách cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp. Vụ việc đang được xem xét tại tòa án.

Về phần mình, ông Bullard nhấn mạnh rằng tính độc lập của Fed là yếu tố then chốt, và việc tách biệt chính trị khỏi hoạt động của Fed là điều cần thiết để đạt được các kết quả kinh tế và tài chính tích cực.

Theo P.V

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên Trung Quốc ‘soán ngôi’ cường quốc công nghiệp Đức, đứng top 10 năng lực đổi mới toàn cầu, khẳng định sức mạnh quốc gia

Lần đầu tiên Trung Quốc ‘soán ngôi’ cường quốc công nghiệp Đức, đứng top 10 năng lực đổi mới toàn cầu, khẳng định sức mạnh quốc gia Nổi bật

Áp hàng nghìn lệnh trừng phạt Nga nhưng Mỹ thừa nhận chưa thể 'cai nghiện' 1 mặt hàng chiến lược của Moscow, đều đặn chi hàng trăm triệu USD mỗi năm

Áp hàng nghìn lệnh trừng phạt Nga nhưng Mỹ thừa nhận chưa thể 'cai nghiện' 1 mặt hàng chiến lược của Moscow, đều đặn chi hàng trăm triệu USD mỗi năm Nổi bật

Lịch sử 20 năm lặp lại: Toyota cược lớn vào xe điện tự lái, nắm trong tay cách đô thị vận hành

Lịch sử 20 năm lặp lại: Toyota cược lớn vào xe điện tự lái, nắm trong tay cách đô thị vận hành

22:01 , 16/09/2025
Jack Ma trở lại và tham vọng khôi phục vị thế

Jack Ma trở lại và tham vọng khôi phục vị thế

21:31 , 16/09/2025
Sản xuất động cơ của Nga đạt đến 'tốc độ tối đa'

Sản xuất động cơ của Nga đạt đến 'tốc độ tối đa'

20:55 , 16/09/2025
Tình hình hiện tại của người sống sót duy nhất trong thảm kịch máy bay Air India sau 3 tháng

Tình hình hiện tại của người sống sót duy nhất trong thảm kịch máy bay Air India sau 3 tháng

20:10 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên