Lần đầu tiên Trung Quốc ‘soán ngôi’ cường quốc công nghiệp Đức, đứng top 10 năng lực đổi mới toàn cầu, khẳng định sức mạnh quốc gia

16-09-2025 - 20:20 PM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên, Trung Quốc thay thế vị trí của Đức, lọt top 10 trong danh sách thường niên của Liên Hợp Quốc về các quốc gia đổi mới sáng tạo nhất.

Trong cuộc khảo sát Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) đối với 139 nền kinh tế dựa trên 78 chỉ tiêu, Thuỵ Sĩ tiếp tục giữ vị trí đầu bảng từ năm 2011 đến nay. Theo sau Thuỵ Sĩ lần lượt là Thuỵ Điển, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch.

Trong khi đó, nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức vốn giữ vị trí thứ 10 nay đã bị Trung Quốc thay thế.

GII cho thấy Trung Quốc trên đà trở thành quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Trung Quốc phát triển trong bối cảnh triển vọng đổi mới sáng tạo toàn cầu lại bị phủ bóng bởi xu hướng đầu tư suy giảm.

Tốc độ tăng trưởng R&D năm nay dự kiến giảm từ mức 2,9% của năm ngoái xuống 2,3%. Con số năm trước vốn đã là mức thấp nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính 2010.

Trung Quốc đóng góp khoảng 1/4 số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế vào năm 2024. Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản và Đức (chiếm 40% tổng số đơn) lại đang ghi nhận mức giảm nhẹ.

Quyền sở hữu bằng sáng chế được coi là một dấu hiệu quan trọng phản ánh sức mạnh kinh tế và năng lực công nghiệp của một quốc gia.

Về dài hạn, nhà đồng biên tập GII - Sacha Wunsch-Vincent – cho biết việc Đức tụt xuống vị trí thứ 11 không phải là điều đáng lo ngại. Ông nhấn mạnh bảng xếp hạng mới chưa phản ánh tác động từ các mức thuế mà chính quyền ông Trump đặt ra.

“Hàng thập kỷ qua, Đức đã giữ vị thế là động lực mạnh mẽ của đổi mới công nghiệp. Thách thức đặt ra là làm thế nào để bên cạnh nền tảng đó, Đức có thể trở thành cường quốc trong đổi mới kỹ thuật số”, Tổng giám đốc WIPO Daren Tang nhận định.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

