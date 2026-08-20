Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị 12-13 năm tù

Sáng 20/8, đại diện VKNSD TP Hà Nội nêu quan điểm và đề nghị mức án với 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nay là Bộ Nội vụ, cùng một số đơn vị.

VKS đề nghị tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan 12-13 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Kiểm sát viên nhận định, cựu Thứ trưởng Hoan có tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, đã nộp lại 15,8 tỷ đồng hưởng lợi bất chính, có thành tích xuất sắc trong công tác… Tuy nhiên, do bị cáo là lãnh đạo cơ quan Nhà nước lại phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại toà.

Cùng tội danh, VKS đề nghị toà tuyên phạt cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam 15-16 năm tù.

Cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm bị đề nghị 3-4 năm tù; Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc, 3-4 năm tù; cựu Cục phó Phạm Viết Hương 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai cựu cán bộ của cục là Nguyễn Thành Hưng bị đề nghị 7-8 năm tù và Phan Thị Thu Trang 4-5 năm tù.

Theo VKS, hành vi của 9 cựu cán bộ gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước, làm mất lòng tin của người dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Môi giới hối lộ .

Nhóm lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án đề nghị từ 24 tháng tù treo đến 5 năm tù.

Theo cáo trạng, với chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã nhận tiền để ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí , tiền biếu vào các dịp lễ, tết. Từ năm 2020-2025, cựu Thứ trưởng đã nhận tổng số 16,3 tỷ đồng.

Bị cáo Hoan cho rằng bị cáo chỉ nhận hối lộ từ 2 doanh nghiệp tổng số hơn 5,7 tỷ đồng và hơn 1,9 tỷ đồng do bị cáo Nam đưa cùng 2 chiếc đồng hồ. Số tiền bị cáo nhận vào những ngày lễ, Tết.

Bị cáo Hoan xin HĐXX không quy kết là tiền nhận hối lộ. Bởi theo bị cáo, bị cáo này cũng như những lãnh đạo, cán bộ khác đều nhận quà lễ, ngày Tết của các doanh nghiệp. Số tiền nhận được, một phần bị cáo để ở cơ quan, một phần bị cáo chi dùng.

Tại toà, bị cáo Nguyễn Bá Hoan xin HĐXX cho gia đình bị cáo được nhận lại số tiền đang còn dư sau khi nộp khắc phục hậu quả để trả nợ. Ngoài ra, bị cáo còn khai, từng phẫu thuật ung thư phổi, mẹ bị cáo đã 100 tuổi; gia đình bị cáo được bố mẹ vợ giao trông coi mộ phần của bác vợ là liệt sĩ và con bị cáo còn nhỏ nên mong nhận được sự khoan hồng.