Đã đến lúc tự cứu lấy tim bằng cách NGỪNG ĂN 5 món này vào buổi tối dù "mê như điếu đổ"

Trái tim là cơ quan làm việc không ngừng nghỉ, thực hiện công việc bơm máu liên tục suốt 24 giờ. Tuy nhiên, khi bạn chìm vào giấc ngủ, cơ thể sẽ chuyển sang chế độ phục hồi. Lúc này, nhịp tim và huyết áp phải giảm xuống mức thấp nhất để cho phép hệ thống tim mạch được giảm tải về mặt sinh lý và trao đổi chất.

Nếu muốn tim được giảm bớt gánh nặng trong giấc ngủ và giảm nguy cơ mắc bệnh tật, có 5 loại thực phẩm dù "mê như điếu đổ" bạn cũng đừng ăn vào buổi tối - nhất là sát giấc ngủ:

1. Các món ăn nhiều muối

Đứng đầu danh sách chính là các món ăn chứa hàm lượng natri (muối) cao, điển hình là đồ kho đậm đặc, dưa muối hay cà muối. Tiêu thụ nhiều muối vào buổi tối sẽ làm cơ thể bị giữ nước, khiến thể tích máu trong lòng mạch tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc tim phải bơm một lượng máu lớn hơn, áp lực lên thành mạch máu tăng cao, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp đột ngột trong đêm.

Ảnh minh họa

Tình trạng tim phải "gồng" làm việc dưới áp lực cao kéo dài sẽ gây suy yếu chức năng tâm thất và tăng nguy cơ đau tim. Chưa kể còn gây hại cho gan, thận... và giấc ngủ.

2. Món chiên rán và thức ăn nhanh

Các món chiên rán như khoai tây chiên, gà rán hay các loại thức ăn nhanh là nguồn chính của Chất béo chuyển hóa (Trans Fat). Chất béo chuyển hóa không chỉ làm tăng Cholesterol xấu (LDL) mà còn làm giảm Cholesterol tốt (HDL), thúc đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và tích tụ mỡ nội tạng. Việc tiêu hóa các loại chất béo này vào buổi tối cũng rất khó khăn, tạo gánh nặng lớn lên hệ tiêu hóa, làm chậm quá trình giảm tải của tim vào ban đêm.

Ngoài ra còn gây đầy bụng, khó tiêu nên dẫn tới khó ngủ và suy giảm chất lượng giấc ngủ.

3. Thịt đỏ nhiều mỡ

Thịt đỏ nhiều mỡ (như thịt ba chỉ, sườn, thăn) là món ăn khó tiêu hóa nhất trong các loại thịt. Chúng chứa nhiều chất béo bão hòa nên không nên ăn nhiều, đặc biệt là không "thân thiện" với thực đơn mỗi tối.

Khi ăn chúng vào buổi tối, hệ tiêu hóa phải làm việc với cường độ cao suốt nhiều giờ, huy động máu tới dạ dày thay vì để tim và các cơ quan khác được nghỉ ngơi. Sự quá tải tiêu hóa kéo dài này không chỉ gây đầy bụng, ợ nóng mà còn gián tiếp gây áp lực lên tim, thúc đẩy tăng cholesterol tích tụ trong cơ thể.

4. Bánh kẹo ngọt và kem béo công nghiệp

Ảnh minh họa

Các món tráng miệng ngọt ngào, kem béo hoặc bánh kẹo công nghiệp được nhiều ngừoi thích nhâm nhi vào buổi tối. Nhưng đáng lo là chúng chứa sự kết hợp nguy hiểm của đường tinh luyện và chất béo bão hòa. Chúng có Chỉ số đường huyết (GI) cao, gây ra sự tăng vọt đường huyết, sau đó là sự sụt giảm nhanh chóng.

Sự dao động đường huyết đột ngột này kích hoạt cơ thể giải phóng hormone căng thẳng. Từ đó khiến bạn cảm thấy lo lắng nhẹ, khó ngủ, và khiến tim đập nhanh, mạnh hơn để phản ứng với tín hiệu căng thẳng giả, làm rối loạn nhịp tim.

5. Nước dùng hầm xương/Nước lẩu đậm đặc

Nước dùng hầm xương hay nước lẩu đậm đặc, thường được coi là bổ dưỡng và yêu thích vào buổi tối khi nhiệt độ giảm, nhưng lại là một gánh nặng lớn với tim. Chúng thường chứa cả chất béo bão hòa và natri ở nồng độ rất cao do quá trình ninh hầm và nêm nếm nhiều lần.

Ảnh minh họa

Việc tiêu thụ lượng chất béo và muối lớn như vậy vào buổi tối, nhất là ngay trước khi ngủ sẽ làm tăng đột ngột cholesterol và huyết áp, khiến máu đặc hơn. Do đó buộc trái tim phải duy trì cường độ bơm máu cao trong khi nó cần được giảm áp lực.

Để tự cứu trái tim, hãy chọn bữa tối nhẹ nhàng, ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa như rau xanh, cá hấp hoặc yến mạch nguyên hạt. Ăn tối trước 9 giờ và không nên ăn gì trong vòng 2 giờ trước khi ngủ.