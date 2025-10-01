Đã lâu rồi tôi không mê một đôi giày đến thế!

Tôi từng nói rằng năm nay chưa có đôi giày nào đủ sức khiến mình rung động. Nói xong chưa đầy một tuần, tôi đã phải rút lại lời. Đó là lúc tôi nhìn thấy đôi Mary Jane nhung. Càng lướt càng thấy đẹp, càng ngắm càng muốn thử. Sức hút của nó nằm ở sự giao thoa rất duyên giữa cổ điển và hiện đại.

Phom Mary Jane vốn gợi cảm hứng retro và chút tinh nghịch nữ sinh. Chất liệu nhung thì lãng mạn, thanh lịch và tạo chiều sâu cho màu sắc. Đặt hai thứ ấy vào cùng một đôi giày, bạn có ngay một điểm nhấn đủ dịu dàng để không gây gắt gao, đủ nổi bật để không trôi tuột giữa phố đông.

Điều tuyệt là đôi giày này không kén tuổi. Từ cô bé tiểu học tới phụ nữ ngoài sáu mươi đều có thể diện đẹp nếu biết cách phối. Mùa thu ở London, miền Nam nước Pháp hay những con phố Ý đều đang chuộng kiểu giày này. Trên mạng xã hội, từ diễn viên đến blogger sành mặc cũng đồng loạt lên chân. Không lạ khi nó trở thành từ khóa ăn khách của mùa.

Bảng màu vô cùng phong phú

Điểm đầu tiên giúp Mary Jane nhung dễ ghi điểm chính là bảng màu. Nhung hút sáng nên màu càng trầm càng đẹp. Một đôi đỏ rượu sóng sánh sẽ làm trắng chiếc váy hoặc quần màu kem. Một đôi xanh rêu đặt cạnh sơ mi kẻ xanh lá trở thành cú bắt tay đầy tinh tế. Vàng mù tạt lại hợp bất ngờ với quần trắng và áo len be.

Ai thích thử táo bạo có thể chơi công thức xanh rêu cộng xanh navy cộng đỏ rượu. Nghe thì nhiều màu nhưng lên ảnh rất ăn. Nếu cần phương án an toàn, cứ chọn đen để phối cùng các gam hồng phấn hay xanh lá đậm. Màu đen trên chất liệu nhung vẫn đủ chiều sâu để đôi giày không còn nhàm chán như vải trơn.

Ưa cổ điển thì hãy tăng độ lãng mạn. Một chiếc váy hoa nhí cộng đôi Mary Jane nhung chính là đáp án dễ thương không cần bàn cãi. Trời se lạnh chỉ cần khoác thêm cardigan là đã đủ ấm và đủ đẹp. Muốn sang hơn, chọn áo có chi tiết cổ búp bê hoặc tay bồng nhẹ để giữ nhịp retro nhưng không sến. Khi đi du lịch, một đôi Mary Jane nhung sẽ giải quyết băn khoăn quần áo tối giản bị nhạt. Nó khiến những bức ảnh dưới nắng chiều có chiều sâu và cảm xúc hơn, đủ nữ tính mà vẫn vui tươi.

Nâng tầm đồ basic cực đỉnh

Nếu bạn là người của chủ nghĩa cơ bản, đừng lo vì Mary Jane nhung rất biết cách nâng tầm đồ basic. Công thức áo len trắng cộng quần jean xanh cộng đôi Mary Jane bất kỳ màu nào đều ổn áp. Quần jean chuyển sang chân váy jean vẫn hợp. Một bộ suit nâu đôi khi hơi nghiêm, thêm đôi đỏ rượu là cân ngay sự trầm. Chuẩn bị vào mùa trench coat, hãy thử công thức kaki cộng đỏ. Bạn sẽ bất ngờ với độ ăn ảnh của cặp màu này. Và tất nhiên, quần đen áo màu đậm vẫn có thể trở nên thú vị khi đặt cạnh một đôi giày nhung nhỏ xinh.

Chọn đôi nào cho xứng đáng với tủ đồ. Hãy bắt đầu bằng màu. Những gam vintage như xanh rêu, vàng mù tạt, đỏ rượu rất hợp với chất liệu nhung. Chúng mang lớp sáng mờ như men gốm, nhìn một lần là nhớ. Đỏ tươi trẻ trung và nổi tiếng chụp ảnh đẹp nhưng dễ gợi liên tưởng giày cưới nên hãy cân nhắc bối cảnh. Hồng phấn lại cho cảm giác mềm mại, rất hợp váy áo pastel.

Ai thích đồng điệu mẹ con có thể tìm các thương hiệu làm cả size trẻ em với bảng màu tương tự để lên đồ đôi rất yêu. Còn màu đen, tôi chỉ có một lưu ý nhỏ. Nhung đen nếu đi cùng quần phủ mu bàn chân dễ tạo cảm giác nặng. Hãy để lộ cổ chân. Diện cùng váy ngắn, váy dài lộ mắt cá hoặc quần ống đứng chấm mắt cá sẽ tôn dáng hơn hẳn. Về phần chiều cao gót, nhung vốn đã có khối thị giác nên phiên bản đế bệt hoặc gót thấp thường thanh thoát hơn các thiết kế gót cao.

Các thương hiệu quốc tế đang làm Mary Jane nhung rất đa dạng. Có những nhà làm thủ công ở châu Âu nổi tiếng với bảng màu đẹp và lòng giày in hoa rất nhận diện. Có hãng thiên về phong cách tối giản của Hàn Quốc, dễ phối cùng tủ đồ văn phòng. Có thương hiệu Ý nhỏ nhưng được nhiều minh tinh ưa chuộng vì phom ôm chân và sắc độ tinh tế.

Ngay cả các hãng tầm trung cũng có lựa chọn êm chân, lên chân nhẹ, thỉnh thoảng lại có đợt giảm giá rất hời. Kinh nghiệm cho thấy bạn nên xem kỹ chất liệu, lót trong và độ ôm của quai. Nhung đẹp nhưng nóng chân nếu đi chân trần lâu, nhất là ngày độ ẩm cao. Khi đó mang tất mỏng hoặc xỏ kiểu gót hờ sẽ thoáng hơn. Phần quai nên ôm vừa đủ để không cọ mu bàn chân. Nếu sợ phẳng quá mỏi, hãy chọn phiên bản đế lót êm hoặc gót thấp hai tới ba phân.

Cũng có người chê Mary Jane nhung là hơi già. Nhận định này phần nhiều do cách phối. Khi ta chọn đen tuyền cộng quần dài che cổ chân, tổng thể sẽ nặng. Khi ta mở khoảng thoáng ở cổ chân hoặc thêm một chi tiết tươi như váy hoa, áo len sáng màu hay túi có tông đồng điệu với giày, đôi Mary Jane lập tức trẻ trung trở lại. Nếu vẫn băn khoăn, hãy thử trước với quần jean xanh và áo trắng. Công thức ấy hiếm khi khiến bạn thất vọng.

Đi qua một vòng thử nghiệm, điều tôi thích nhất ở đôi giày này không chỉ là vẻ ngoài. Nó giúp người mặc chạm vào cảm giác nữ tính rất đời thường. Một buổi sáng vội, ta lôi áo len trơn và quần jean ra mặc, xỏ vội đôi Mary Jane nhung rồi soi gương thấy mình gọn gàng mà vẫn có điểm nhấn. Một chiều mưa, ta mặc váy hoa và khoác cardigan, đôi giày ấm áp đưa ta qua con phố ướt và giữ gìn tâm trạng tốt cả ngày. Nếu có một đôi giày xứng đáng mở mùa thu, tôi sẽ chọn Mary Jane nhung.



