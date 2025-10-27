Đà Nẵng công bố 5 dự án đủ điều kiện huy động vốn hơn 22.000 tỷ đồng

Mới đây, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã công bố danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khi chủ đầu tư có văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1/8/2024 đến nay, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã tiếp nhận, thông báo đủ điều kiện huy động vốn đối với 5 dự án, tổng vốn huy động lên đến 22.204 tỷ đồng, cụ thể:

Nguồn: Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng

Cùng với việc công bố danh sách, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng lưu ý các chủ đầu tư và bên tham gia góp vốn phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong quá trình huy động vốn.

Theo đó, bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo hợp đồng; chủ đầu tư không được phân chia sản phẩm nhà ở hoặc quyền mua, đăng ký, đặt cọc nhà ở trong dự án, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích phát triển nhà ở hoặc thực hiện dự án đầu tư, không được sử dụng vốn đã huy động cho dự án khác hoặc mục đích khác.

Trường hợp chủ đầu tư dự án đã thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc đã thế chấp nhà ở trong dự án và đã đăng ký thế chấp theo quy định mà huy động vốn để thực hiện đầu tư xây dựng phần dự án hoặc nhà ở đã thế chấp thì phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp hoặc rút bớt tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trước khi ký kết hợp đồng huy động vốn theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, phải đảm bảo tổng vốn được huy động theo các hình thức và vốn chủ sở hữu phải có không vượt quá tổng vốn đầu tư dự án, bao gồm cả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP.