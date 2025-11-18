Đà Nẵng đang xem xét mở rộng đô thị về phía Nam
TP Đà Nẵng sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị để giảm áp lực hạ tầng khu trung tâm.
Ngày 18-11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã phản hồi kiến nghị của cử tri về định hướng phát triển đô thị theo hướng mở rộng về phía Nam, nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm.
Theo kiến nghị của cử tri, việc mở rộng sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng, giao thông và dân số cho lõi đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy tiềm năng khu vực phía Nam để hình thành các cực tăng trưởng mới.
Sở Xây dựng cho hay UBND thành phố đã ban hành kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, cũng như lập quy hoạch đô thị và nông thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong quá trình này, thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững, tái cấu trúc không gian đô thị, xác định rõ các cực và hành lang phát triển.
Từ quy hoạch tổng thể, Đà Nẵng sẽ phân bổ lại nguồn lực và xây dựng hạ tầng liên kết vùng đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.
Đối với kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nghiên cứu, tham mưu trong quá trình lập quy hoạch.
Sau khi chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước so với 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố có diện tích hơn 11.859 km2, dân số trên 3 triệu người.
