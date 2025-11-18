Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng đang xem xét mở rộng đô thị về phía Nam

18-11-2025 - 11:10 AM | Bất động sản

TP Đà Nẵng sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian đô thị để giảm áp lực hạ tầng khu trung tâm.

Ngày 18-11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã phản hồi kiến nghị của cử tri về định hướng phát triển đô thị theo hướng mở rộng về phía Nam, nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm.

Theo kiến nghị của cử tri, việc mở rộng sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng, giao thông và dân số cho lõi đô thị, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy tiềm năng khu vực phía Nam để hình thành các cực tăng trưởng mới.

Đà Nẵng đang xem xét mở rộng đô thị về phía Nam- Ảnh 1.

Vùng lõi đô thị của Đà Nẵng hiện nay thuộc khu vực trung tâm Đà Nẵng cũ, phía Nam thành phố là các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Nam cũ

Sở Xây dựng cho hay UBND thành phố đã ban hành kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, cũng như lập quy hoạch đô thị và nông thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong quá trình này, thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững, tái cấu trúc không gian đô thị, xác định rõ các cực và hành lang phát triển.

Từ quy hoạch tổng thể, Đà Nẵng sẽ phân bổ lại nguồn lực và xây dựng hạ tầng liên kết vùng đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nghiên cứu, tham mưu trong quá trình lập quy hoạch.

Sau khi chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng là thành phố có diện tích lớn nhất cả nước so với 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố có diện tích hơn 11.859 km2, dân số trên 3 triệu người.

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá nhanh: Siêu dự án đại lộ 338.000 tỷ đồng vẽ nên "kỳ tích sông Hồng", quy tụ Đèo Cả, Văn Phú, MIK Group... muốn tham gia sẽ khởi công ngày 19/12

Quá nhanh: Siêu dự án đại lộ 338.000 tỷ đồng vẽ nên "kỳ tích sông Hồng", quy tụ Đèo Cả, Văn Phú, MIK Group... muốn tham gia sẽ khởi công ngày 19/12 Nổi bật

Tin vui cho bất động sản khu Nam Sài Gòn khi siêu dự án hạ tầng hơn 17.000 tỷ đồng mới được thông qua

Tin vui cho bất động sản khu Nam Sài Gòn khi siêu dự án hạ tầng hơn 17.000 tỷ đồng mới được thông qua Nổi bật

Nỗi trăn trở của 42 hộ dân sắp di dời khỏi khu vực Hồ Gươm

Nỗi trăn trở của 42 hộ dân sắp di dời khỏi khu vực Hồ Gươm

10:57 , 18/11/2025
Có gì tại dự án nhà ở Hà Nội khiến đoàn người trắng đêm chờ nộp hồ sơ, có người ngất xỉu trong cơn hỗn loạn?

Có gì tại dự án nhà ở Hà Nội khiến đoàn người trắng đêm chờ nộp hồ sơ, có người ngất xỉu trong cơn hỗn loạn?

09:23 , 18/11/2025
"Cuộc đua" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội: Cận cảnh dòng người chen chân tìm cơ hội an cư tại dự án CT3 Kim Chung

"Cuộc đua" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội: Cận cảnh dòng người chen chân tìm cơ hội an cư tại dự án CT3 Kim Chung

08:50 , 18/11/2025
Những người giới thiệu ‘sân sau’ chủ đầu tư bán nhà ở xã hội

Những người giới thiệu ‘sân sau’ chủ đầu tư bán nhà ở xã hội

08:46 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên