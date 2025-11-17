Cú hích từ Trung tâm Tài chính Quốc tế sắp hoạt động, thị trường văn phòng Đà Nẵng bước vào chu kỳ mới, nổi bật thương vụ cho thuê 22.000 m2 của TTC Land

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, doanh thu dịch vụ bất động sản quý 3/2025 tăng 94,7% so với cùng kỳ – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2019. Phân khúc văn phòng cũng cho thấy sự cải thiện ở cả tỷ lệ lấp đầy và giá thuê.

Báo cáo từ thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 3/2025 của Avison Young cho biết, tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A và B đạt lần lượt 84% và 89%, giá thuê trung bình phân khúc hạng A duy trì quanh mức 31 USD/m2/tháng. Trong khi đó, nguồn cung mới ra thị trường không nhiều, chủ yếu đến từ các dự án tái cấu trúc hoặc tổ hợp thương mại lớn.

Sự phục hồi hoạt động của nhóm doanh nghiệp công nghệ, thương mại dịch vụ, logistics và du lịch đã tạo lực kéo cho các dự án văn phòng hạng A và B+ tại khu vực trung tâm cũng như ven sông Hàn. Đáng chú ý, sau hơn hai năm trầm lắng, nhu cầu thuê diện tích lớn bắt đầu quay trở lại, phản ánh giai đoạn phục hồi bền vững hơn của thị trường.

Tỷ lệ lấp đầy cao phản ánh nhu cầu thuê văn phòng của các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ và tài chính vẫn tích cực trong bối cảnh kinh tế khu vực có nhiều biến động.

Điểm đáng chú ý trong quý này là xu hướng gia tăng nhu cầu về văn phòng có tính linh hoạt cao, không gian tích hợp dịch vụ hỗ trợ và hệ sinh thái công nghệ. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho làn sóng đầu tư mới, đặc biệt khi Đà Nẵng đang đẩy mạnh các hoạt động để đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào vận hành từ quý 4/2025.

Sự kiện này hứa hẹn sẽ nâng cao vị thế của thành phố trong khu vực, đồng thời tạo thêm lực hút cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao và dịch vụ chuyên nghiệp.

Với định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung, thị trường văn phòng Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái ổn định trong ngắn hạn, đồng thời mở ra tiềm năng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, TTC Plaza Đà Nẵng trở thành điểm sáng nổi bật với giao dịch thuê hơn 22.000 m2 – một trong những thương vụ có quy mô lớn nhất tại Đà Nẵng năm 2025. Dự án do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land (HOSE: SCR) phát triển đã hoàn tất cho thuê toàn bộ khối văn phòng, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với văn phòng chất lượng cao, diện tích lớn, đặc biệt từ các doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại miền Trung.

Trước đó, TTC Land đã hoàn tất bàn giao Khối đế thương mại cho AeonMall Việt Nam. Gần đây nhất, doanh nghiệp tiếp tục ký hợp đồng cho thuê toàn bộ diện tích tầng hầm hơn 23.000 m2.

Bên cạnh đó, Avison Young còn chỉ ra một số dự án văn phòng nổi bật tại Đà Nẵng như Indochina Riverside Towers, Heritage Treasure Tower (Hilton Bach Dang), Vinh Trung Plaza...

Avison Young cho rằng, việc chuẩn bị đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng vào vận hành từ quý 4/2025 được xem là cú hích lớn, không chỉ thu hút các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư mà còn tạo ra nhu cầu cao cấp đối với không gian văn phòng đạt chuẩn quốc tế.

Dự báo năm 2026, thị trường văn phòng Đà Nẵng sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục ưu tiên các tòa nhà có hệ thống vận hành chuyên nghiệp, tiện ích hoàn thiện và khả năng cung cấp diện tích linh hoạt.



