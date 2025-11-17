Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá khủng: Hà Nội dành gần 4.000ha gần sân bay Nội Bài để quy hoạch khu đô thị tại 3 điểm nóng bất động sản phía Bắc Thủ đô

17-11-2025 - 07:43 AM | Bất động sản

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2000. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 3.971 ha, thuộc địa bàn 4 xã phía Bắc Thủ đô là Nội Bài, Quang Minh, Sóc Sơn và Phúc Thịnh.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2000 thuộc các xã Nội Bài, Sóc Sơn, Quang Minh, Phúc Thịnh (Hà Nội).

Theo đó, quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.971 ha. Vền ranh giới dự án, phía Bắc giáp ranh giới phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 – phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng), E3 và đất nông nghiệp xã Nội Bài; phía Nam giáp phân khu đô thị E1-3, E2-3 và đường Vành đai 3; phía Đông giáp phân khu đô thị XB-4; phía Tây giáp phân khu đô thị giáp ranh giới phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4– phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng).

Quá khủng: Hà Nội dành gần 4.000ha gần sân bay Nội Bài để quy hoạch khu đô thị tại 3 điểm nóng bất động sản phía Bắc Thủ đô- Ảnh 1.

Về tính chất, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là vùng đệm xanh giới hạn sự phát triển giữa đô thị Đông Anh, Mê Linh và đô thị Sóc Sơn (cũ); là trung tâm dịch vụ cảng hàng không, dịch vụ thương mại, Logistics và trung chuyển hàng hóa quốc tế; đầu mối về giao thông đường hàng không của quốc gia và vùng…

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu đô thị có các chức năng sử dụng đất chính như: Đất đơn vị ở, đất dịch vụ công cộng đô thị; đất hạ tầng đầu mối kết hợp phát triển chức năng đô thị theo mô hình TOD; đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị; đất du lịch; đất hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị; đất cụm công nghiệp; đất cây xanh chuyên dụng…

Đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội).

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức kiểm tra xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2.000 phù hợp với quyết định phê duyệt của UBND thành phố.

Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các xã Nội Bài, xã Sóc Sơn, xã Quang Minh, Phúc Thịnh tiến hành nghiên cứu triển khai theo quy định hiện hành.


Tâm Nguyên

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại Nổi bật

Bầu Đức quay lại làm BĐS, sắp khởi công chung cư 25 tầng trên khu đất từng bị bỏ quên vì khi trước "giàu nên không nhớ tới"

Bầu Đức quay lại làm BĐS, sắp khởi công chung cư 25 tầng trên khu đất từng bị bỏ quên vì khi trước "giàu nên không nhớ tới" Nổi bật

Agribank rao bán hai khoản nợ liên quan đến tập đoàn FLC

Agribank rao bán hai khoản nợ liên quan đến tập đoàn FLC

07:42 , 17/11/2025
TPHCM chọn nhà đầu tư cho 2 khu đô thị hơn 516 ha

TPHCM chọn nhà đầu tư cho 2 khu đô thị hơn 516 ha

07:26 , 17/11/2025
Dòng tiền bất động sản đang Nam tiến

Dòng tiền bất động sản đang Nam tiến

07:19 , 17/11/2025
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Sắp có loạt cầu, đường nối TP.HCM và Đồng Nai

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Sắp có loạt cầu, đường nối TP.HCM và Đồng Nai

07:16 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên