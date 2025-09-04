Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR

Cơ hội lớn từ làn sóng khách quốc tế

Từ năm 2024, Đà Nẵng liên tục xuất hiện trong Top các điểm đến được tìm kiếm hàng đầu châu Á, trong đó lượng khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu chiếm đa số. Theo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 4,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm khách du lịch có thói quen thanh toán số và sức chi tiêu cao.

Với nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, việc mua sắm, ăn uống, đặt phòng khách sạn… mà không cần mang nhiều tiền mặt là một điểm cộng. Họ ưu tiên các hình thức thanh toán nhanh, an toàn và minh bạch. Tuy nhiên, thực tế tại Đà Nẵng, không ít tiểu thương và hộ kinh doanh đã bỏ lỡ cơ hội tăng doanh số vì chưa đáp ứng được nhu cầu này.

Để bắt kịp xu hướng, VNPAY đã phối hợp với UBND Thành phố Đà Nẵng cùng Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Đà Nẵng triển khai hàng loạt giải pháp thanh toán số, chuyển đổi số toàn diện cho du khách, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Với khách du lịch quốc tế tại Đà Nẵng, họ có thể đăng ký ứng dụng VNPAY bằng số điện thoại nước ngoài, liên kết thẻ Visa/MasterCard/JCB sẵn có và thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã VNPAY-QR tại nhiều điểm dịch vụ từ khách sạn, nhà hàng đến chợ truyền thống mà không cần đổi ngoại tệ.

Ông Lê Tánh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VNPAY (bên trái) và ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (bên phải) tại Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác

Bên cạnh đó, VNPAY cũng phối hợp với thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như hóa đơn điện tử (VNPAY Invoice), chữ ký số (VNPAY-CA), hợp đồng điện tử VNeDoc và định danh điện tử (VNPAY eKYC) giúp chuẩn hóa dữ liệu, tăng tính minh bạch trong quản trị và tối ưu hiệu quả điều hành. Đây là nền tảng để Đà Nẵng gia tăng sức cạnh tranh du lịch địa phương, xây dựng hình ảnh một đô thị hiện đại, thông minh, bền vững.

VNPAY-QR giúp doanh nghiệp ‘chốt đơn’ mọi lúc

Với các tiểu thương và doanh nghiệp, giải pháp quét mã VNPAY-QR được xem là "chìa khóa" giải quyết khâu thanh toán. Từ khách sạn cao cấp đến quán ăn, sạp hàng, chỉ cần mã VNPAY-QR, giao dịch được xử lý trong vài giây. Điều này vừa nâng cao trải nghiệm thanh toán của khách hàng, vừa giúp chủ kinh doanh tăng tỷ lệ "chốt đơn", tiết kiệm chi phí đổi ngoại tệ và bắt kịp xu hướng thanh toán không tiền mặt.

Mã VNPAY-QR hỗ trợ thanh toán trực tiếp từ thẻ quốc tế và tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Là chủ sạp hàng lưu niệm, thường xuyên tiếp đón hàng trăm khách quốc tế mỗi ngày, chị Hương Lan chia sẻ: "Cửa hàng chúng tôi thu hút nhiều khách Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng mỗi khi đến khâu thanh toán, nhiều người tỏ ra e dè vì phải dùng tiền mặt, lo ngại mất phí đổi ngoại tệ. Điều này khiến tỷ lệ chốt đơn không cao như kỳ vọng. Từ khi áp dụng VNPAY-QR, khách quốc tế chỉ cần quét mã dùng thẻ Visa/Mastercard/JCB sẵn có, thanh toán diễn ra trong vài giây, không còn vướng bận chuyện đổi tiền. Nhờ vậy, giao dịch thuận tiện hơn, nhiều đơn hàng giá trị lớn cũng được "chốt" nhanh hơn".

Chuyển đổi số được Đà Nẵng xác định là chiến lược phát triển dài hạn. Việc hợp tác cùng các doanh nghiệp fintech như VNPAY không chỉ nâng cao trải nghiệm du khách và thúc đẩy doanh nghiệp địa phương tăng trưởng, mà còn giúp chính quyền quản trị minh bạch, hiệu quả hơn. Đây là nền tảng để thành phố định vị hình ảnh một điểm đến quốc tế hiện đại, thân thiện và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính – du lịch năng động của khu vực.