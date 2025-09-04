Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR

04-09-2025 - 08:00 AM | Kinh tế số

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR

Khách quốc tế đổ về Đà Nẵng ngày càng tăng, tiểu thương tăng tốc “chốt đơn” nhờ VNPAY-QR. Chỉ với một thao tác quét mã sử dụng thẻ quốc tế sẵn có, du khách thanh toán nhanh gọn, không cần tiền mặt, còn thành phố biển khẳng định vị thế điểm đến hiện đại, thân thiện trên bản đồ du lịch quốc tế.

Cơ hội lớn từ làn sóng khách quốc tế

Từ năm 2024, Đà Nẵng liên tục xuất hiện trong Top các điểm đến được tìm kiếm hàng đầu châu Á, trong đó lượng khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu chiếm đa số. Theo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 4,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm khách du lịch có thói quen thanh toán số và sức chi tiêu cao.

Với nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, việc mua sắm, ăn uống, đặt phòng khách sạn… mà không cần mang nhiều tiền mặt là một điểm cộng. Họ ưu tiên các hình thức thanh toán nhanh, an toàn và minh bạch. Tuy nhiên, thực tế tại Đà Nẵng, không ít tiểu thương và hộ kinh doanh đã bỏ lỡ cơ hội tăng doanh số vì chưa đáp ứng được nhu cầu này.

Để bắt kịp xu hướng, VNPAY đã phối hợp với UBND Thành phố Đà Nẵng cùng Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Đà Nẵng triển khai hàng loạt giải pháp thanh toán số, chuyển đổi số toàn diện cho du khách, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Với khách du lịch quốc tế tại Đà Nẵng, họ có thể đăng ký ứng dụng VNPAY bằng số điện thoại nước ngoài, liên kết thẻ Visa/MasterCard/JCB sẵn có và thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã VNPAY-QR tại nhiều điểm dịch vụ từ khách sạn, nhà hàng đến chợ truyền thống mà không cần đổi ngoại tệ.

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR- Ảnh 1.

Ông Lê Tánh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VNPAY (bên trái) và ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (bên phải) tại Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác

Bên cạnh đó, VNPAY cũng phối hợp với thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như hóa đơn điện tử (VNPAY Invoice), chữ ký số (VNPAY-CA), hợp đồng điện tử VNeDoc và định danh điện tử (VNPAY eKYC) giúp chuẩn hóa dữ liệu, tăng tính minh bạch trong quản trị và tối ưu hiệu quả điều hành. Đây là nền tảng để Đà Nẵng gia tăng sức cạnh tranh du lịch địa phương, xây dựng hình ảnh một đô thị hiện đại, thông minh, bền vững.

VNPAY-QR giúp doanh nghiệp ‘chốt đơn’ mọi lúc

Với các tiểu thương và doanh nghiệp, giải pháp quét mã VNPAY-QR được xem là "chìa khóa" giải quyết khâu thanh toán. Từ khách sạn cao cấp đến quán ăn, sạp hàng, chỉ cần mã VNPAY-QR, giao dịch được xử lý trong vài giây. Điều này vừa nâng cao trải nghiệm thanh toán của khách hàng, vừa giúp chủ kinh doanh tăng tỷ lệ "chốt đơn", tiết kiệm chi phí đổi ngoại tệ và bắt kịp xu hướng thanh toán không tiền mặt.

Đà Nẵng đón làn sóng khách quốc tế, tiểu thương ‘chốt đơn’ nhanh nhờ VNPAY-QR- Ảnh 2.

Mã VNPAY-QR hỗ trợ thanh toán trực tiếp từ thẻ quốc tế và tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Là chủ sạp hàng lưu niệm, thường xuyên tiếp đón hàng trăm khách quốc tế mỗi ngày, chị Hương Lan chia sẻ: "Cửa hàng chúng tôi thu hút nhiều khách Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng mỗi khi đến khâu thanh toán, nhiều người tỏ ra e dè vì phải dùng tiền mặt, lo ngại mất phí đổi ngoại tệ. Điều này khiến tỷ lệ chốt đơn không cao như kỳ vọng. Từ khi áp dụng VNPAY-QR, khách quốc tế chỉ cần quét mã dùng thẻ Visa/Mastercard/JCB sẵn có, thanh toán diễn ra trong vài giây, không còn vướng bận chuyện đổi tiền. Nhờ vậy, giao dịch thuận tiện hơn, nhiều đơn hàng giá trị lớn cũng được "chốt" nhanh hơn".

Chuyển đổi số được Đà Nẵng xác định là chiến lược phát triển dài hạn. Việc hợp tác cùng các doanh nghiệp fintech như VNPAY không chỉ nâng cao trải nghiệm du khách và thúc đẩy doanh nghiệp địa phương tăng trưởng, mà còn giúp chính quyền quản trị minh bạch, hiệu quả hơn. Đây là nền tảng để thành phố định vị hình ảnh một điểm đến quốc tế hiện đại, thân thiện và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính – du lịch năng động của khu vực.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
vnpay, vnpay-qr

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FPT thành lập liên doanh tại Nhật Bản, tiến vào ngành ô tô

FPT thành lập liên doanh tại Nhật Bản, tiến vào ngành ô tô Nổi bật

Dự án lập kỷ lục Việt Nam, đón được đại bàng lớn nhất thế giới: Chỉ còn 4 tháng, 14.000 người làm xuyên lễ, công nghệ cao vào cuộc

Dự án lập kỷ lục Việt Nam, đón được đại bàng lớn nhất thế giới: Chỉ còn 4 tháng, 14.000 người làm xuyên lễ, công nghệ cao vào cuộc Nổi bật

Google nhận phán quyết từ tòa án: Phải chia sẻ dữ liệu cho đối thủ, tưởng phạt nặng mà sao ai cũng vui

Google nhận phán quyết từ tòa án: Phải chia sẻ dữ liệu cho đối thủ, tưởng phạt nặng mà sao ai cũng vui

15:54 , 03/09/2025
Nóng: Jack Ma vừa chi 44 triệu USD mua 10.000 ETH, chính thức tham gia canh bạc tiền số

Nóng: Jack Ma vừa chi 44 triệu USD mua 10.000 ETH, chính thức tham gia canh bạc tiền số

15:34 , 03/09/2025
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tàn nhẫn

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tàn nhẫn

14:40 , 03/09/2025
Chuyên gia ‘giải mã’ lý do loạt ngân hàng tinh gọn nhân sự nhiều nhất 6 tháng đầu năm và ba lĩnh vực cần sớm hành động trong tương lai

Chuyên gia ‘giải mã’ lý do loạt ngân hàng tinh gọn nhân sự nhiều nhất 6 tháng đầu năm và ba lĩnh vực cần sớm hành động trong tương lai

14:27 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên