Đà Nẵng dự tính tăng giá thuê chung cư xã hội gấp 3–4 lần

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo lấy ý kiến đối với phương án điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn.

Theo dự thảo, giá thuê mới dự kiến tăng trung bình từ 3–4 lần so với hiện nay, áp dụng theo lộ trình 5 năm (2026–2030). Cụ thể, năm 2026 giá chỉ tăng khoảng 30–40% để người dân có thời gian thích nghi; đến năm 2028 mức giá tăng dần lên gấp 2–2,5 lần; và đến năm 2030 mới đạt mức tính toán đầy đủ.

Trong tổng số 42 khu chung cư xã hội, có 36 khu sẽ áp dụng lộ trình tăng giá; những khu nhà xuống cấp chờ phá dỡ hoặc vừa xác định giá thuê gần đây sẽ chưa điều chỉnh.

Theo phương án điều chỉnh, khu chung cư An Cư 5 (phường Sơn Trà) sẽ tăng giá thuê, từ gần 4.000 đồng/m2 lên thành gần 17.000 đồng/m2 trong năm 2030

Một số khu dự kiến tăng giá mạnh nhất gồm: Khu chung cư Nam Tuyên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) từ 5.629 đồng/m² hiện nay lên 33.410 đồng/m² vào năm 2030, tăng gần 6 lần; Khu chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông (phường Sơn Trà) từ 15.000 đồng/m² lên 44.590 đồng/m²; Khu chung cư 11 tầng Phong Bắc (Cẩm Lệ) từ 14.000 đồng/m² lên 44.670 đồng/m² và khu nhà ở cán bộ Bệnh viện Ung thư từ 16.900 đồng/m² lên 51.370 đồng/m².

Theo Sở Xây dựng, phần lớn chung cư xã hội vẫn áp dụng mức giá thuê xác định từ thời điểm bàn giao, chưa tính chi phí bảo trì. Nguồn thu vì thế quá thấp, không đủ trang trải duy tu, khiến nhiều hạng mục lớn như thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy phải dùng ngân sách thành phố để chi trả.

Việc điều chỉnh giá thuê nhằm tính đúng, tính đủ theo quy định pháp luật, giảm gánh nặng cho ngân sách và thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.



Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiên cứu dự thảo, gửi góp ý về sở trước ngày 25-9 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.