Đà Nẵng lên tiếng về cao ốc 'đua nhau' mọc ven biển

Chiều 2/12, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, các phóng viên đã đặt câu hỏi xung quanh việc hàng loạt cao ốc mọc lên dọc sông, ven biển ở khu vực trung tâm, thành phố sẽ giải bài toán áp lực hạ tầng, áp lực giao thông như thế nào?

Trả lời lời câu hỏi này, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Đây là tín hiệu thể hiện sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, các công trình cao tầng tăng lên cũng khiến công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành xây dựng sẽ vất vả hơn.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trả lời tại buổi họp báo.

Liên quan đến công tác quy hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Quy hoạch TP Đà Nẵng mới đang làm. Riêng khu vực đô thị TP Đà Nẵng (cũ) hiện trạng đang có là Quy hoạch 359 phê duyệt năm 2022. Theo quy hoạch này, khu đô thị TP Đà Nẵng có 9 phân khu, hiện nay thành phố đã phê duyệt hoàn chỉnh cả 9 phân khu. Quá trình phê duyệt các phân khu đã tính toán hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, điện, xử lý nước thải) và hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, công viên, văn hóa) theo phân khu, hạn chế dân số để đảm bảo chỉ số.

Ông Nam cho biết, sau khi sáp nhập khu vực trung tâm TP Đà Nẵng đường phố đông xe hơn, nhiều nút giao thông thường xuyên ùn tắc, áp lực hạ tầng kỹ thuật rõ nét hơn. Trong khi việc mở đường, xây dựng nút giao thông hầm chui, cầu vượt không dễ thực hiện được ngay. Hiện nay, TP đang nghiên cứu và thực hiện các giải pháp tổng hòa về kỹ thuật, phân bổ không gian, quản lý pháp luật và tổ chức đô thị để cân đối cư ngụ và làm việc.

"Việc tập trung trung tâm hành chính, gia tăng dân cư và cán bộ, cùng các yếu tố phát triển kinh tế – xã hội khiến nhu cầu hạ tầng tăng nhanh. Đây là những đặc điểm hoàn toàn mới mà Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu... Mục tiêu là tạo sự hài hòa giữa các phân khu, tập trung về phía Nam, từ đó cân đối di cư, phân bổ dân số và giảm áp lực lên hạ tầng", ông Nam cho biết.

Trả lời các nội dung liên quan đến Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt hồ sơ mời thầu và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang tổ chức mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2.

Về tiến độ đường 14B, ông Nam thông tin, đây là tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ phía tây thành phố. Tuyến dài 7 km nhưng giải phóng mặt bằng phức tạp, với 1.182 hồ sơ liên quan tại các xã tại huyện Hòa Vang cũ, hiện còn khoảng 75 hồ sơ chưa bàn giao, dự kiến cuối năm sẽ hoàn tất.

Ông Nguyễn Như Công, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo.

Theo ông Nam, nguyên nhân chậm trễ, do vướng mặt bằng, năng lực nhà thầu còn hạn chế và nhu cầu đất đắp mở rộng cao. Sở đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà thầu về vật liệu và phối hợp với Bộ Xây dựng để đánh giá tiến độ. Về vốn, chi phí xây lắp không tăng, nhưng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng có tăng do các chính sách hỗ trợ thêm nhà cửa, kiến trúc và giấy tờ đền bù...

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, đại diện Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, đến nay giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 55% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và hơn 51% so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao. Đây là mức thấp so với yêu cầu tiến độ của năm.

Theo đại diện Sở Tài chính Đà Nẵng, ngoài những khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai dự án kéo dài…, năm nay thành phố còn phát sinh thêm bất cập từ việc sắp xếp, tổ chức lại các ban quản lý dự án, dẫn đến tiến độ thi công và thanh toán vốn bị gián đoạn.

Trả lời câu hỏi liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng cho biết: Khó khăn của doanh nghiệp hiện nay không phải là vấn đề riêng của Đà Nẵng mà là xu hướng chung trên cả nước. Trong tháng vừa qua, thành phố đã tổ chức cuộc họp với doanh nghiệp để bàn giải pháp tháo gỡ 3 nhóm khó khăn lớn, gồm: vướng mắc mặt bằng, thủ tục dự án và các nghĩa vụ tài chính phải nộp trước.

"Doanh nghiệp chia sẻ họ đang chờ sự ổn định của bộ máy. Khi bộ máy ổn định, họ sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư. Cần khoảng 1–2 tháng nữa để theo dõi phản ứng và động thái của doanh nghiệp sau khi bộ máy được sắp xếp ổn định", ông Hà cho biết.