Đà Nẵng mời thầu tính lại giá đất dự án Cocobay

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa phát đi Thông báo số 156/TB-SNNMT về việc mời đơn vị tham gia gói thầu tư vấn xác định giá đất đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và Nhà ở cao cấp The Empire (Phân khu số 2 – Khu phía Đông đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn).



Theo thông báo, gói thầu có giá trị hơn 369 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan), được thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp tài nguyên.

Nội dung gói thầu nhằm xác định giá đất tại thời điểm tháng 5/2009 theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 9149/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 của UBND thành phố, làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire phía tây đường Trường Sa (Cocobay Đà Nẵng) do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô chủ đầu tư, tổng vốn 11.000 tỷ đồng.

Năm 2017, dự án đưa vào khai thác một phần, trong đó có tour khám phá Cocobay. Ngày 27/4/2017, trong buổi lễ ra mắt chính thức dự án Tòa tháp đôi CocoBay Towers ở Madrid (Tây Ban Nha), siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo - CR7 đã tới dự và ký xác nhận trở thành khách hàng danh dự khi đặt mua một căn condotel tại dự án.

Tuy nhiên, năm 2019, chủ đầu tư dự án bất ngờ tuyên bố không thể trả được cam kết lợi nhuận cho khách hàng đã mua sản phẩm condotel. Dự án cũng rơi vào cảnh hoang tàn.

Tháng 5/2024, Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô đã báo cáo UBND và Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng về kế hoạch tái khởi động dự án sau thời gian đình trệ vì dịch Covid-19.

Doanh nghiệp cho biết các công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai, dự kiến bắt đầu thi công từ đầu tháng 5/2024 và hoàn thành từng hạng mục theo các mốc thời gian khác nhau.

Hiện nay, dự án Cocobay Đà Nẵng có hai phân khu, phân khu số 1 khoảng 30 ha ở phía tây đường Trường Sa, phân khu số 2 khoảng 21ha ở phía đông đường Trường Sa. Đến nay UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và cấp phép xây dựng đối với hai phân khu này.



