Đà Nẵng ‘về đích’ sớm chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai

Sáng 25/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TP Đà Nẵng theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp & Môi trường.

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tổng kết chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng bắt đầu triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai từ ngày 1/9 với mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn, bảo đảm tiêu chí "đúng – đủ - sạch – sống – thống nhất – dùng chung" để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai được minh bạch, hiệu quả.

Ngay sau khi triển khai, 94/94 xã, phường trên địa bàn đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác để cập nhật dữ liệu đất đai từ các khu dân cư. Đà Nẵng đã triển khai 10 Tổ kiểm tra với 44 thành viên liên tục kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương xuyên suốt từ đầu đến kết thúc Chiến dịch.

Hai đoàn kiểm tra an ninh thông tin góp phần đảm bảo nguồn lực kịp thời để thực hiện chiến dịch. Toàn thành phố có 5.053 tổ lưu động thu thập thông tin cấp xã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất".

Hơn 5.000 tổ lưu động cấp xã được triển khai để thu thập dữ liệu.

Theo bà Trịnh Thị Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường TP Đà Nẵng, toàn bộ dữ liệu đất đai trên địa bàn đã chuyển đổi vận hành từ mô hình 3 cấp sang mô hình 2 cấp.

33/33 địa phương đã có cơ sở dữ liệu đang cập nhật bổ sung thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , trong đó đã hoàn thành trên 90% hồ sơ. 60/60 địa phương chưa có cơ sở dữ liệu đã thu thập trên 95% hồ sơ giấy chứng nhận và căn cước công dân.

"Chiến dịch 90 ngày được triển khai trong điều kiện thời gian gấp rút, khối lượng công việc rất lớn, tình hình thiên tai bão lũ phức tạp nhưng thành phố đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch", bà Hải nói.

Tại hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng 31 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 90 ngày tham gia chiến dịch.

Tỷ lệ đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất đạt 96,8%; thu thập giấy chứng nhận và căn cước công dân đạt 98,85%; 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Toàn thành phố đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia – nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, một số địa phương như Hải Châu, Thăng Phú, Đại Lộc, Phú Ninh đã triển khai bài bản, huy động tối đa lực lượng, phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành vượt tiến độ. Đây là những mô hình điển hình thực tiễn có thể nhân rộng cho các địa phương khác.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo thời gian thực.

Theo ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, mặc dù sau sáp nhập, địa phương có địa bàn trải rộng, chịu ảnh hưởng của những đợt bão, lũ liên tiếp nhưng các Sở, ban ngành, các địa phương rất nỗ lực để hoàn thành chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai vượt kế hoạch, với những sáng kiến, cách làm hay, giảm thiểu tối đa sự phiền hà cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp & Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần của chiến dịch để duy trì cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn theo thời gian thực, đảm bảo dữ liệu luôn "đúng – đủ - sạch – sống".