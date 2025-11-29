Dabaco bị xử phạt gần 400 triệu đồng

Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC; trụ sở chính: Số 35, đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Dabaco bị phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ theo quy định pháp luật đối với các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, cả năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, cả năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025 tại phần giao dịch với người có liên quan là các công ty con. Cụ thể, theo các Báo cáo tài chính (BCTC) riêng bán niên 2023 đã soát xét, BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán, BCTC riêng bán niên 2024 đã soát xét, BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán, BCTC riêng bán niên 2025 đã soát xét.

Công ty có các giao dịch với bên liên quan là các công ty con được nêu tại 7 khoản mục: Phân bổ chi phí sử dụng tài sản, Lãi vay phân bổ, Lãi cho vay, Góp vốn, Lợi nhuận được chia, Điều chuyển tài sản cho công ty con, Cho vay dài hạn. Tuy nhiên, công ty không công bố tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, cả năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, cả năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025 tại phần giao dịch với người có liên quan là các công ty con đối với 7 khoản mục này.

Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, Công ty chưa ghi nhận giao dịch Công ty ứng tiền cho công ty con là Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco tại mục giao dịch với bên liên quan với số tiền lần lượt là 41 tỷ đồng và 207 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dabaco còn bị phạt tiền 325 triệu đồng đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua ĐHĐCĐ.

Theo quyết định xử phạt, DBC đã thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 đối với số tiền 44.663.230.000 đồng sang bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Tổng số tiền phạt là 385 triệu đồng. Ngoài ra, Dabaco còn bị buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.