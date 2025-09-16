Đặc sản ‘tiến vua’ được mùa, được giá, người dân đếm cây thu tiền triệu mỗi ngày
Hàng trăm hecta thanh trà đều cho sản lượng tốt sau một vụ gần như mất trắng khiến người dân làng cổ nằm ven sông Hương phấn khởi, tất bật thu hoạch.
Theo các tư liệu lịch sử ghi chép lại, dưới thời Nguyễn, hàng năm các loại thực phẩm, đặc sản của địa phương được tuyển chọn kỹ càng để dâng tiến vào cung vua. Thanh trà là một đặc sản nổi tiếng của phủ Thừa Thiên, hàng năm được chọn để dâng tiến vua theo lệ này. Nhiều người cho rằng, thanh trà là giống cây bưởi đất Bắc, khi đến Huế nhờ vào chất đất, nước sông Hương và thời tiết đan xen giữa hạn hán, bão lũ và mưa dầm tạo nên vị ngọt thanh không lẫn vào đâu.
