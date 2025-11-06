Đại biểu Quốc hội đề xuất quy định khu đô thị mới phải có trạm sạc xe điện

Sáng 6-11, tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường (đoàn TP Hà Nội) nhấn mạnh ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách, đặc biệt tại Hà Nội, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ. Đại biểu cho rằng, để xanh hóa và điện hóa phương tiện giao thông, hạ tầng phải được đầu tư tương xứng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Phạm Thắng

Do đó, ông Nguyễn Phi Thường đề nghị dự thảo luật cần bổ sung quy định các khu đô thị, khu dân cư mới lắp đặt trạm, trụ sạc xe điện. Đồng thời, sớm ban hành quy chuẩn quốc gia thống nhất về xây dựng, lắp đặt trạm sạc trên toàn quốc. Theo đại biểu, chỉ khi luật hóa các nội dung này, quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh mới thực sự khả thi và đồng bộ.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Phi Thường, TP Hà Nội hiện có khoảng 2.000 chung cư cũ, TP HCM khoảng 600 chung cư cũ. Dù Thành ủy, UBND TP rất quan tâm, đã lập Ban Chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cải tạo, nhưng vẫn vướng mắc nặng nề về thủ tục, quy hoạch. "Mỗi ngày qua đi các chung cữ càng xuống cấp, không an toàn"- ông Nguyễn Phi Thường lo ngại.

Đại biểu đề nghị sửa Luật Xây dựng lần này cần tạo bước đột phá pháp lý để tháo gỡ, thúc đẩy cải tạo chung cư cũ hiệu quả. Trọng tâm là giải quyết bất cập trong quy hoạch chi tiết (giới hạn chiều cao, mật độ xây dựng) và đảm bảo quyền lợi ba bên, gồm: người dân, nhà đầu tư, cộng đồng.

Theo ông Thường, với các quy định hiện hành, việc vừa đảm bảo quyền lợi người dân, vừa giữ không gian công cộng, vừa thu hút nhà đầu tư là bất khả thi. Do đó, đại biểu Nguyễn Phi Thường kiến nghị luật bổ sung quy định cho phép Chủ tịch UBND TP có các thẩm quyền về điều chỉnh quy hoạch, cơ chế giải phóng mặt bằng…để đẩy nhanh việc cải tạo các chung cư cũ.

Đối với nội dung miễn giảm thủ tục cấp phép xây dựng, đại biểu Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh đây là nội dung được người dân và dư luận đặc biệt quan tâm, nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều, nhất là về hậu kiểm và các hệ lụy phát sinh sau này. Từ thực tiễn, đại biểu cho rằng việc cấp phép xây dựng thời gian qua tồn tại hai vấn đề: Thứ nhất là yếu tố chủ quan, khi một bộ phận cán bộ thực hiện việc này có có bất cập; Thứ hai là yếu tố khách quan, do các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư còn chồng chéo, bất cập, dẫn đến thủ tục kéo dài, chậm trễ, mất rất nhiều thời gian của người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu đánh giá việc mở rộng đối tượng miễn giấy phép, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian là hướng đi hợp lý, đúng thực tiễn. Song, đại biểu nhìn nhận, nếu các quy đinh thiếu chặt chẽ thì có thể miễn giấy phép dễ trước, nhưng khó sau. Do đó, đại biểu kiến nghị ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần nghiên cứu để sửa luật lần này là cơ hội để giải quyết tận gốc các vấn đề về cấp phép xây dựng.

Góp ý vào dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Trần Việt Anh (đoàn TP Hà Nội) cho biết từ các buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đường Lâm (cũ), cho thấy còn nhiều bất cập, khó khăn đối với người dân khi xin cấp phép xây dựng trong khu vực di sản văn hóa.

Trong các làng cổ như Đường Lâm, phố cổ Hà Nội, hay mở rộng ra các khu di sản thiên nhiên như Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) và Tràng An (Ninh Bình) nơi vẫn có đông đảo người dân sinh sống với nhà cửa, tài sản gắn bó lâu đời, việc cải tạo, sửa chữa công trình gặp khó khăn do vướng các quy định về quản lý di sản.

Đại biểu nhấn mạnh các quần thể di sản nơi có người dân sinh sống, cần quản lý linh hoạt hơn. Do đó, việc sửa Luật Xây dựng phải tìm được điểm cân bằng giữa bảo tồn giá trị di sản và tạo thuận lợi cho người dân, cho phép sửa chữa, cải tạo công trình hư hỏng mà không làm mất bản sắc.