Đại biểu Quốc hội: Điệp khúc 'chờ và chờ' khiến nhà đầu tư chán nản, xói mòn niềm tin

"Chờ đợi" gây lãng phí cơ hội, xói mòn niềm tin

Sáng 28/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề cập đến trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) nhìn nhận, quy trình được dự thảo quy định kéo dài qua nhiều lượt lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt.

Để rút ngắn thời gian phê duyệt mà vẫn bảo đảm chất lượng, ông đề nghị cân nhắc luật hóa thêm cơ chế nộp hồ sơ điện tử đồng bộ, kèm thời hạn bắt buộc phản hồi của từng cơ quan.

ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM).

Nhấn mạnh điều này, ông cho rằng, thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là gánh nặng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Nhà đầu tư phản ánh về một số quy hoạch chi tiết dù đã hoàn thành đầy đủ vẫn phải trải qua nhiều vòng thẩm định nội bộ tại các cơ quan khác nhau thay vì một quy trình một cửa thực sự, ông Hùng phản ánh

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư buộc phải chạy đua với thời gian, con người, đi lại giữa các cơ quan Nhà nước với nhau nhiều lần chỉ để giải trình nội dung đã được làm rõ trong hồ sơ điện tử.

Theo ông, có những dự án phải chờ hàng tháng trời để lấy được văn bản góp ý của một phòng, ban, sau đó tiếp tục “chờ và chờ, chờ, chờ đợi" cơ quan xem xét lại toàn bộ. Điều này không chỉ gây lãng phí cơ hội, thời gian, mà còn làm xói mòn niềm tin, khiến nhiều nhà đầu tư chán nản, buộc phải tạm dừng, rút lui khỏi các dự án.

Sớm xác định lộ trình dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhất trí với việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt ‘2 con số’.

Về phân vùng kinh tế - xã hội, định hướng phát triển và liên kết vùng, theo ông, đây là nội dung đặc biệt quan trọng để thiết kế không gian phát triển và phân bổ nguồn lực quốc gia.

Nhất trí với dự thảo nghị quyết đã nêu về quy hoạch phát triển vùng , song đại biểu đề nghị bổ sung nội dung để bảo đảm thể chế và cơ chế điều phối và liên kết vùng.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung nội dung về tính kết nối của các vùng với các quốc gia có biên giới trên đất liền và trên biển với nước ta, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới theo các hành lang kinh tế đã và đang hình thành. Chẳng hạn như hành lang kinh tế Đông Tây từ Myanmar qua Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng; hành lang kinh tế Bắc Nam từ Côn Minh (Trung Quốc) qua Lào, Myanmar đến Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh…

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn (Cần Thơ) đề nghị tập trung tạo đột phá về hạ tầng giao thông và thủy lợi ở Cần Thơ. Qua đó, cần tập trung nguồn lực hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và các trục kết nối đến các đầu mối vận tải lớn.

Đại biểu đoàn Cần Thơ cũng đề nghị sớm xác định lộ trình đầu tư tuyến đường sắt nối TP.HCM với Cần Thơ sau năm 2030, nhằm tăng cường khả năng vận tải khối lượng lớn và giảm chi phí logistics.