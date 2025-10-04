Đại chiến xe điện tháo pin: Tưởng Honda là "trùm cuối", ai ngờ VinFast còn có chiêu này!

Các nhà sản xuất xe điện đang chạy đua để giải quyết "nỗi đau" lớn nhất của người dùng: sự bất tiện khi sạc pin. Giải pháp pin tháo rời, có thể dễ dàng xách vào nhà hay văn phòng để sạc, đang trở thành xu hướng. Sau khi Honda khuấy động thị trường với ICON e:, VinFast ngay lập tức đáp trả bằng phiên bản Evo Grand Lite hoàn toàn mới.

Cả hai đều sở hữu thiết kế bắt mắt và tính năng pin tháo rời, nhưng lại theo đuổi những triết lý rất khác nhau, khiến nhiều người dùng phân vân. Hãy đặt cả hai lên bàn cân để xem "kèo đấu" này ai sẽ thắng.

1. Trận chiến về giá: Ai chiếm lợi thế?

Đây là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Cả hai mẫu xe đều có giá niêm yết dưới 30 triệu đồng, nhưng chi phí để lăn bánh lại có sự chênh lệch lớn.

VinFast Evo Grand Lite: Giá khởi điểm 18 triệu đồng (đã bao gồm 1 pin và 1 sạc). Nếu muốn tối đa quãng đường, người dùng có thể mua thêm pin thứ hai với giá 5 triệu đồng. Tổng chi phí: 23 triệu đồng cho phiên bản 2 pin.

Honda ICON e:: Giá xe từ 26,4 - 26,8 triệu đồng (chưa có pin). Người dùng có hai lựa chọn: thuê pin (350.000 đồng/tháng) hoặc mua đứt pin với giá 9,8 triệu đồng. Tổng chi phí nếu mua đứt pin: lên tới 36,8 triệu đồng.

Về chi phí ban đầu, VinFast Evo Grand Lite đang thắng thế áp đảo với mức giá rẻ hơn gần 14 triệu đồng so với đối thủ nếu cả hai đều trang bị đầy đủ pin.

2. So kè thiết kế: Gu Nhật thực dụng hay vẻ ngoài thời trang?

Honda ICON e: Mang đậm DNA của Honda với vẻ ngoài thể thao, chắc chắn và có phần thực dụng. Thiết kế này phù hợp với những ai yêu thích phong cách mạnh mẽ, bền bỉ của xe Nhật.

VinFast Evo Grand Lite: Đi theo hướng mềm mại, thanh thoát và thời trang hơn, gợi nhớ đến những mẫu xe tay ga châu Âu. Thiết kế này có phần trung tính, phù hợp với cả nam và nữ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Vậy nên tùy vào thẩm mỹ cá nhân, nhưng nếu tìm một chiếc xe cho chị em sử dụng hàng ngày, thiết kế của VinFast Evo Grand Lite có phần phù hợp và dễ phối đồ hơn.

3. Đọ sức mạnh và quãng đường: Tốc độ tương đồng, khác biệt ở pin phụ

Khách hàng có thể tham khảo bảng đánh giá dưới đây để thấy rõ điểm khác biệt.

Tiêu chí VinFast Evo Grand Lite Honda ICON e: Công suất động cơ 1.900 W ~1.500 W (1,5 kW) Tốc độ tối đa 48 km/h (giới hạn) 48 km/giờ Quãng đường (1 pin) 70 km 71 km Quãng đường tối đa 128 km (với 2 pin) 71 km Thời gian sạc đầy ~6,5 giờ ~8 giờ Kết luận: Cả hai có tốc độ và quãng đường di chuyển với 1 pin khá tương đồng. Tuy nhiên, khả năng lắp thêm pin phụ chính là át chủ bài của VinFast, cho phép đi xa gần gấp đôi đối thủ, xóa tan nỗi lo hết pin giữa đường.



4. Tiện lợi và hệ sinh thái: Nước đi chiến lược của VinFast

Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Với Honda ICON e:, dù pin có thể tháo rời, người dùng vẫn phải tự sạc.

Trong khi đó, VinFast Evo Grand Lite được hưởng lợi từ một hệ sinh thái khổng lồ:

Hệ thống trạm sạc công cộng: Phủ sóng rộng khắp.

Phủ sóng rộng khắp. Trạm đổi pin: Cho phép người dùng đổi pin hết lấy pin đầy chỉ trong vài phút mà không cần chờ sạc.

Cho phép người dùng đổi pin hết lấy pin đầy chỉ trong vài phút mà không cần chờ sạc. Linh hoạt: Có thể mang pin về nhà sạc hoặc đổi pin tại trạm tùy tình huống.

Về sự tiện lợi, VinFast đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối. Hệ sinh thái trạm sạc và đổi pin là một nước đi chiến lược giúp việc sử dụng xe trở nên dễ dàng và chủ động hơn rất nhiều.

Honda ICON e: là một lựa chọn an toàn, mang đến sự yên tâm về thương hiệu và độ bền. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân một cách toàn diện, VinFast Evo Grand Lite tỏ ra là một lựa chọn kinh tế, linh hoạt và tiện dụng hơn hẳn. Với mức giá hấp dẫn, khả năng nhân đôi quãng đường di chuyển và một hệ sinh thái hỗ trợ vượt trội, đây chính là mẫu xe phù hợp hơn cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của đa số người dùng Việt, đặc biệt là giới trẻ.