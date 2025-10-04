Subaru Forester giảm giá mạnh tại đại lý, dọn kho chờ đời mới sắp ra mắt: Bản đắt nhất còn 919 triệu đồng, ‘dễ thở’ hơn trước CX-5, Territory

Forester đời cũ "dọn kho"

Theo thông tin từ nhiều tư vấn bán hàng đại lý, Subaru Forester "lô nhập Thái cuối cùng" đang được giảm giá. Hiện, mẫu xe này chỉ còn 2 phiên bản tầm trung và cao cấp là Forester 2.0i-L ES và Forester 2.0i-S ES, giá lần lượt là 859 triệu và 919 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn được người bán cho biết là đã hết hàng.

Ngoài ra, phía đại lý còn cho biết mẫu xe này còn đang được tặng kèm 3 năm bảo dưỡng miễn phí, trị giá hơn 28 triệu đồng.

Subaru Forester đang được giảm giá mạnh tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Hai phiên bản được đề cập có sự khác biệt lớn với bản tiêu chuẩn ở công nghệ an toàn EyeSight (ES). Gói này có các tính năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường và tự định tâm làn đường, ga tự động thích ứng hay tự động đánh lái khẩn cấp.

Cả 2 phiên bản dùng chung đông cơ 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp số vô cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD.

So với các đối thủ trong phân khúc, Forester bị yếu thế ở tiện nghi và tùy chọn động cơ. Mặc dù vậy, xe vẫn có một số trang bị đáng chú ý như đèn chiếu sáng LED, màn hình trung tâm có kết nối Apple CarPlay, điều hòa tự động 2 vùng và phanh đỗ điện tử.

Trang bị tiện nghi của Forester chưa đa dạng như nhiều đối thủ trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Forester đời mới sắp ra mắt?

Trong khi Forester đời hiện hành đang được giảm giá mạnh thì đời mới rục rịch ra mắt trong thời gian gần. Theo thông tin từ phía đại lý, Forester đời mới sẽ được chuyển sang nhập Nhật, ra mắt trong tháng 11. Giá tạm tính của xe lên tới khoảng 1,3 tỷ đồng, một phần bởi thuế nhập Nhật cao hơn nhập Thái Lan.

Forester đời mới lột xác trong thiết kế. Ảnh: Subaru

Thế hệ mới của Forester hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn đáng kể và có sức cạnh tranh tốt hơn so với CX-5 hay Territory, bởi thiết kế hiện đại hơn, tiện nghi nội thất cao cấp hơn và có thể sử dụng động cơ 2.5L mạnh mẽ hơn. Người bán cho biết Forester mới chưa có tùy chọn hybrid như ở một vài thị trường khác.

Cho đến thời điểm này, đã có những chiếc Forester đời mới được bắt gặp ở trung tâm kiểm tra khí thải tại Hà Nội.