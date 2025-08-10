Đại diện một liên doanh đề xuất 2 phương án làm tuyến đường trên cao chạy dọc quốc lộ 51

Dự kiến tuyến đường trên cao sẽ xây dựng 6 làn xe, trong khi phần đường dưới thấp giữ nguyên 8 làn như hiện trạng, nâng tổng số làn xe lên 14 làn.

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), đại diện liên danh nhà đầu tư đề xuất 2 phương án tài chính để thực hiện Dự án.

Phương án 1: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.100 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia vào dự án hơn 4.800 tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng mức đầu tư). Còn vốn BOT hơn 11.200 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay), chiếm gần 70% tổng mức đầu tư).

Với phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là 25 năm 3 tháng.

Phương án 2: Dự án có tổng mức đầu tư gần 16.600 tỷ đồng, được đầu tư toàn bộ bằng vốn vốn BOT (bao gồm lãi vay). Với phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 26 năm 9 tháng.

Về tiến độ thực hiện dự án, hiện nay, Sở Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do CII, đại diện liên danh nhà đầu tư đề xuất.

Sau khi nghe báo cáo về 2 phương án tài chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Hồ Văn Hà đề nghị liên danh nhà đầu tư đề xuất Dự án cung cấp thêm hồ sơ cho Sở Xây dựng để làm rõ tính hiệu quả về kinh tế - xã hội khi đầu tư dự án.

Vị này cũng đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của phương án xây dựng tuyến đường trên cao với phương án đầu tư xây dựng 2 nút giao ngã tư Vũng Tàu và nút giao Cổng 11, để báo cáo UBND tỉnh xem xét.