Đại diện TikTok Việt Nam: Một nhà bán hàng Phú Thọ thu về 200 triệu đồng từ một phiên livestream sản phẩm OCOP

Ngày 15/9, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Liên minh Hợp tác xã phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bồi dưỡng Kiến thức Truyền thông số (CRC), TikTok Việt Nam và CLB Doanh nhân Chuyên Hùng Vương, tài trợ bởi Công ty TNHH CHAGEE Việt Nam, đã tổ chức chương trình "Phú Thọ Go-Digital 2025 - Thương mại điện tử, bứt phá vươn xa" cho gần 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bản tỉnh.

Chương trình có 2 phiên: Phiên buổi sáng "Toạ đàm Bứt phá số tại Phú Thọ: Gỡ điểm nghẽn – Mở đường tăng trưởng TMĐT"; Phiên buổi chiều "Tập huấn đào tạo "Phú Thọ Go-Digital 2025 - "Thương mại điện tử, bứt phá vươn xa".

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Khánh Toàn, Phụ trách quan hệ Chính phủ TikTok Việt Nam, chia sẻ nguyên tắc để xây dựng kênh online thành công nằm ở 3 chữ: Đúng – Đủ - Đều.

Đúng: Hiện nay nhà bán hàng muốn xây dựng kênh online đã dễ dàng hơn vì các chương trình đào tạo đã rất sẵn có, đã có những người thành công đóng gói bí quyết, giáo trình đầy đủ, không còn phải "mò mẫm" như giai đoạn đầu.

Đủ: Các nhà bán hàng đã có đủ sản phẩm, đủ nhân lực… tuy nhiên cần đủ quyết tâm theo đuổi việc xây dựng kênh online.

Đều: Đây là yếu tố khó nhất vì không phải nhà bán hàng nào cũng quay video hay livestream mỗi ngày. Trong khi TikTok cần những người dành thời gian làm nội dung thường xuyên. Vì vậy, các nhà bán hàng cần bố trí nhân sự, có kế hoạch, chiến lược rõ ràng.

"Lúc đầu livestream có 1 người xem mọi người sẽ cảm thấy rất chán. Nhưng khi bạn làm đều thì sẽ có kinh nghiệm. Đến một lúc nào đó, TikTok cảm thấy bạn đủ nỗ lực, nền tảng sẽ có những hỗ trợ. Từ những video đầu tiên chỉ vài nghìn người xem, cho đến 1 triệu người xem và 1 tỷ người xem", ông Toàn cho biết.

Ông Toàn cho biết, chỉ cần gõ hashtag OCOP trên TikTok sẽ thấy hơn 32.000 video chia sẻ câu chuyện thành công, thậm chí có người bật khóc vì lần đầu bán được hàng trăm nghìn đơn. Đó không chỉ là câu chuyện về tài chính, mà còn là hành trình vượt qua nỗi sợ mà các nhà bán hàng có thể tham khảo và đúc rút kinh nghiệm.

"Có người là chủ doanh nghiệp lớn nhưng chưa bao giờ nói trước ống kính, chưa bao giờ lên online. Sau khi họ chốt được đơn hàng đầu tiên, đó là chiến thắng về tâm lý chứ không phải giá trị đơn hàng 200.000 nghìn đồng.

Hiện nay, đã có một chủ doanh nghiệp bán gạo ST25, trong một phiên livestream đã bán được 117 tấn gạo. Hay tại Phú Thọ, có những người livestream bán 200 triệu tiền sản phẩm OCOP trong một phiên live", ông toàn cho biết.

Đã có rất nhiều trường hợp điển hình về việc xây dựng thương hiệu cá nhân và livestream bán nông sản thành công như Huyền Huho, Hana Ban Mê…

TikTok Shop hiện có chương trình hỗ trợ dành riêng cho các nhà bán hàng OCOP, gồm ba nội dung chính: giải đáp nhanh thắc mắc trong cộng đồng thay cho việc phải tham gia các khóa đào tạo tốn kém; tổ chức "Chợ phiên OCOP" vào sáng thứ Bảy hằng tuần với mức hỗ trợ voucher cùng việc tăng lượt tiếp cận; và áp dụng cơ chế ưu tiên xử lý khi kênh bán hàng bị khóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Chương trình OCOP hay còn gọi là Mỗi xã một sản phẩm (One commune one product) được Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện thông qua Quyết định 919/QĐ-Ttg năm 2018. OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực như nguồn lao động, văn hóa địa phương, trí tuệ, sự sáng tạo,... của địa phương. Từ đó, cải thiện đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới thông qua các sản phẩm mang tính thương hiệu đặc trưng của từng địa phương, vùng miền. Sản phẩm OCOP là sản phẩm, dịch vụ tham gia vào Chương trình OCOP Quốc gia. Cụ thể, theo Quyết định 919/QĐ-TTg thì sản phẩm OCOP là những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có thương hiệu, mang đặc trưng về văn hóa, lợi thế của địa phương. Các sản phẩm OCOP sẽ được đánh giá, phân hạng theo 03 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương. Sau khi đánh giá, sản phẩm sẽ được phân hạng từ 01 sao đến 05 sao và được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong vòng 36 tháng.