Đại dự án của Vingroup, Sun Group, Ecopark… khuấy động thị trường, tái định hình "bản đồ đầu tư bất động sản"

Ghi nhận gần đây, hàng loạt đại dự án của các tập đoàn lớn đang khuấy động thị trường bất động sản. Điểm nóng mới nhất hiện nay gọi tên dự án Vinhomes Green Paradise (hay gọi Vinhomes Cần Giờ) tại xã Cần Giờ, TP.HCM. Dự án có tổng diện tích 2.870 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD do Vingroup đầu tư. Đến nay, dự án chưa được mở bán chính thức nhưng đã khiến thị trường TP.HCM tăng nhiệt.

Hình ảnh Vinhomes Cần Giờ sau hơn 5 tháng khởi công.

Đáng chú ý, trong khoảng hơn 2 tuần nay, hàng loạt sàn bất động sản từ Bắc tới Nam trở thành đại lý phân phối dự án. Theo tìm hiểu, hàng chục sàn bất động sản ở phía Bắc đã bắt đầu đưa quân vào Nam. Tại dự án, nhân viên môi giới các sàn liên tục trực chiến. Xung quanh dự án, kín các sàn chạy đua tìm mặt bằng, chỗ ở cho nhân viên.

Một môi giới tên H. cho biết: "Đất Cần Giờ đang tăng nhiệt, cả thị trường đang đổ dồn sự quan tâm về khu vực này. Dự án Vinhomes Cần Giờ đang hút cả hàng chục sàn với cả trăm nghìn sale đổ về".

Giám đốc một sàn môi giới bất động sản chia sẻ, khi các đại dự án ra hàng dường như toàn thị trường ở trạng thái chờ. Nhìn lại thị trường, có thể thấy như đợt Vinhomes Cổ Loa ra hàng, một số chủ đầu tư đã lùi thời gian ra hàng dự án của mình. Bởi, khi các siêu dự án của "ông lớn" tung ra sẽ hút một lượng tiền lớn đổ vào, hút luôn cả lượng lớn sale "nhảy" vào dự án.

Vị này cho biết thêm, đến giờ Vinhomes Cần Giờ cũng thế, nhà đầu tư Hà Nội, TP.HCM trông ngóng. Nhờ có sức hút của đại dự án, khu vực này sẽ trở thành một "cực tăng trưởng" vùng ven.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Vingroup cũng đã đẩy nhanh chiến lược đầu tư các đại đô thị có diện tích từ vài trăm đến hàng nghìn ha. Trong đó, tại Tây Ninh, Tập đoàn có dự án khu đô thị mới Vinhomes Green City (quy mô hơn 197 ha), Vinhomes Phước Vĩnh Tây (hơn 1.090 ha) và KĐT mới Tân Mỹ (930 ha).

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai Vinhomes Cam Lâm (gần 10.400 ha), Vinhomes Cam Ranh (hơn 1.200 ha). Ở Hải Phòng, Vingroup có Vinhomes Royal Island (quy mô hoảng 877 ha) nằm ở đảo Vũ Yên; Vinhomes Golden City (quy mô hơn 240 ha). Còn ở Hà Nội có hai đại dự án Vinhomes Global Gate (385 ha), Vinhomes Wonder City (hơn 133 ha).

Từ sức hút của các đại dự án mà Vingroup triển khai ở Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, Hải Phòng... có thể thấy, ở đâu Vingroup đặt dự án, ở đó thị trường bất động sản nhanh chóng sôi động, trở thành tâm điểm hút dòng tiền và nhà đầu tư đổ về.

Đặc biệt, Vingroup không chỉ giải bài toán khan hiếm nguồn cung mà còn kéo giãn đô thị và định hình lại phân bố dân cư, tạo ra những cực tăng trưởng mới.

Thực tế, tại Hà Nội cho thấy rất rõ vai trò của Vingroup trong việc định hình lại bản đồ đô thị. Điển hình là Vinhomes Smart City (Tây Mỗ – Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), đại đô thị rộng gần 280 ha. Trước khi dự án xuất hiện, khu vực này còn khá thưa thớt, hạ tầng chưa phát triển đồng bộ. Nhưng chỉ sau vài năm, Vinhomes Smart City không chỉ cung cấp hàng chục nghìn căn hộ, giải quyết áp lực khan hiếm nguồn cung nhà ở của Thủ đô, mà còn kéo theo sự bùng nổ về hạ tầng, dịch vụ, thương mại xung quanh.

Cùng với đó, hàng loạt dự án đại đô thị khác như Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội), Vinhomes Ocean Park 2 (Văn Giang, Hưng Yên) hay Vinhomes Wonder Park (Đan Phượng, Hà Nội) đã góp phần mở rộng không gian sống ra khỏi khu vực lõi trung tâm, tái phân bổ dân cư, giảm tải áp lực cho nội đô. Nhờ những “cực đô thị” mới này, Hà Nội đang dần hình thành các trung tâm phát triển vệ tinh, tạo đòn bẩy tăng trưởng bền vững cả về kinh tế lẫn chất lượng sống.

Đặc biệt, có thể thấy Masterise Homes và MIK Group là hai "ông lớn" thứ cấp đi theo quỹ đất trong các đại dự án của Vingroup. Minh chứng rõ nhất là thương vụ Masterise độc quyền mua lại 32 tòa chung cư tại Vinhomes Ocean Park 3, biến doanh nghiệp này thành "tay chơi" lớn nhất ở mảng chung cư Hà Nội hiện nay.

Chiến lược hợp tác với nhiều nhà phát triển thứ cấp đang tạo ra một mô hình cộng hưởng hiếm có trên thị trường. Thay vì "ôm" toàn bộ gói sản phẩm, Vingroup tập trung thế mạnh ở khâu quy hoạch và phát triển siêu đô thị với quỹ đất khổng lồ, còn các đối tác trong và ngoài nước như Masterise Homes, MIK Group, Mitsubishi Corporation hay CapitaLand đảm nhận việc triển khai từng phân khu cụ thể. Cơ chế phân vai này giúp mỗi bên phát huy tối đa năng lực: Vingroup có đất và hệ sinh thái đồng bộ; các nhà phát triển thứ cấp mang lại thiết kế, chiến lược tiếp thị và kinh nghiệm bán hàng.

Bên cạnh đó, Sun Group - tập đoàn chuyên phát triển các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí - đang có bước ngoặt chiến lược khi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản đô thị. Mở màn cho chiến lược này là đại đô thị Sun Mega City tại Hà Nam cũ - nay là Ninh Bình với quy mô gần 1.700 ha.

Tại Đà Nẵng, Sun Group đang gây chú ý ra quân bán hàng siêu đô thị Sun Riverpolis quy mô 508 ha – một trong những dự án lớn nhất của tập đoàn tại miền Trung.

Ngoài ra, Sun Group còn có dự án KĐT Tây An Tây ở TP.HCM với quy mô gần 270 ha; KĐT Hàm Tiến - Mũi Né ở Lâm Đồng rộng gần 220 ha. Tại các địa phương trọng điểm như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Sun Group cùng triển khai loạt dự án với tổng vốn đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Đại đô thị Sun Mega City của Sun Group tại Hà Nam cũ - nay là Ninh Bình với quy mô gần 1.700 ha.

Ecopark cũng gia nhập đường đua các đại đô thị phía Nam với dự án Eco Retreat quy mô 220 ha tại Tây Ninh (trước đây thuộc Long An cũ). Việc dự án ra hàng tạo thêm sức nóng cho thị trường Tây Ninh.

Có thể thấy, Tây Ninh đang nổi lên như một “điểm nóng” mới khi liên tiếp được các ông lớn lựa chọn làm nơi đặt đại dự án. Ngoài Vingroup và Ecopark, T&T Group cũng ghi dấu với khu đô thị T&T Millennia quy mô gần 270 ha. Sự góp mặt của những tập đoàn dẫn dắt thị trường cho thấy Tây Ninh đang bước vào chu kỳ phát triển mới, hứa hẹn trở thành cực tăng trưởng bất động sản quan trọng của khu vực phía Nam.

Hay BRG Group với dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội quy mô gần 272 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4,2 tỷ USD.

Trái ngược với bức tranh sôi động triển khai đại dự án, một số doanh nghiệp như Novaland, Nam Long, Khang Điền, Đất Xanh, Bitexco... tiếp tục khai thác những quỹ đất đã tích lũy từ trước.

Có thể thấy Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tây Ninh, TP.HCM là những cứ điểm triển khai đại dự án của các "ông lớn" bất động sản. Những khu vực này đang hút mạnh dòng tiền, nhà đầu tư và đội ngũ môi giới, từng bước tái định hình bản đồ đầu tư bất động sản Việt Nam.

Theo Viện Nghiên cứu bất động sản Đất Xanh Services, năm nay thị trường dự kiến có hơn 100 dự án với khoảng 43.000 sản phẩm mới ra mắt, tăng 30-40% so với 2024. Riêng phía Nam chiếm hơn một nửa, chủ yếu từ các dự án khu đô thị quy mô lớn.

DKRA Group dự báo quý III, nguồn cung nhà ở khu vực phía Nam có thể đạt gần 11.000 sản phẩm, tập trung ở TP.HCM (bao gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Tây Ninh (gồm Long An cũ). Trong đó, các dự án khu đô thị tích hợp quy mô lớn chiếm hơn 50% tổng lượng sản phẩm mở bán mới, tiếp tục dẫn dắt nguồn cung nửa cuối năm.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Trưởng bộ phận nghiên cứu Savills TP.HCM, nhận định, sức cầu hiện tập trung ở những dự án được chủ đầu tư uy tín triển khai, đặc biệt là các đại đô thị quy hoạch đồng bộ, tiện ích hoàn chỉnh.

Theo bà Hương, trong khi dự án nhỏ lẻ thường thu hút người mua bằng yếu tố giá cạnh tranh, sức hút của đại đô thị nằm ở quy mô, tầm nhìn quy hoạch và khả năng tích hợp nhiều tiện ích. Nhờ tiềm lực tài chính mạnh, hệ sinh thái đa dạng và thương hiệu bảo chứng, những năm qua các dự án đại đô thị vẫn được cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư quan tâm.



