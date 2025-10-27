Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại gia bán lẻ Masan mở thêm gần 500 cửa hàng WinMart+

27-10-2025 - 17:12 PM | Thị trường chứng khoán

Công ty CP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỉ đồng

Mảng bán lẻ của Masan (WinCommerce) có kết quả kinh doanh ấn tượng nhất. Doanh thu III/2025 đạt 10.544 tỉ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỉ đồng, tăng 8,7 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, WinCommerce đạt doanh thu 28.459 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 243 tỉ đồng.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã mở ròng 464 cửa hàng WinMart+, vượt mục tiêu ban đầu và hướng tới hoàn thành kịch bản tăng trưởng cao vào cuối năm. Hơn 80% cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn. Masan dự kiến đạt khoảng 4.500 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm.

Khu vực nông thôn – nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam – là động lực tăng trưởng chính. Gần 75% cửa hàng mở mới đến hết quý III/2025 thuộc mô hình WinMart+ tại nông thôn. Các cửa hàng tại đây ghi nhận tăng trưởng doanh số trên cùng hệ thống (LFL) đạt 17,4%.

Tại miền Trung, mô hình siêu thị mini tăng trưởng 12,4% trong quý III/2025, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp nhu cầu địa phương và lợi thế mở rộng sớm tại các vị trí đông khách. Khu vực này chiếm khoảng 50% số cửa hàng mở mới, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của WinCommerce.

Đại gia bán lẻ Masan mở thêm gần 500 cửa hàng WinMart+- Ảnh 1.

Quầy thịt tươi Meat Deli tại siêu thị WinMart

Ở mảng chăn nuôi và thịt chế biến (Masan MEATLife) cũng tăng trưởng mạnh giữa bối cảnh ngành chăn nuôi heo lao đao vì dịch bệnh.

Trong quý III/2025, Masan MEATLife ghi nhận doanh thu 2.384 tỉ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 101 tỉ đồng, tăng hơn 5 lần.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan MEATLife đạt doanh thu 6.794 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 466 tỉ đồng, tăng 526 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

TS Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, cho biết kết quả quý III/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của Masan trong hành trình hiện đại hóa toàn diện ngành tiêu dùng – bán lẻ Việt Nam một cách bền vững và có lợi nhuận.

Masan kỳ vọng sẽ tạo ra những cộng hưởng mạnh mẽ thông qua việc xây dựng một chương trình hội viên thống nhất, kết nối kênh bán lẻ hiện đại của WinCommerce với mô hình phân phối trực tiếp của Masan Consumer, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn các điểm bán truyền thống trên toàn quốc.

"Mục tiêu của chúng tôi là kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, để phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của hơn 100 triệu người Việt Nam"- Chủ tịch Masan nhận định.

Theo AN NA

Người Lao Động

