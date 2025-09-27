Đại gia địa ốc bứt phá lên vị trí số 2 thị trường, chỉ sau Vinhomes, ông chủ trở thành tỷ phú đôla

CTCP Tập đoàn Sunshine – Sunshine Group (HNX: KSF) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH). Thương vụ này đánh dấu việc Sunshine Homes chính thức hợp nhất vào Sunshine Group.

Sunshine Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng. Còn Sunshine Homes là đơn vị phát triển bất động sản của Sunshine Group. Công ty này là chủ đầu tư một số dự án lớn tại Hà Nội, như Sunshine City nằm trong khu đô thị Ciputra và đang đầu tư một số dự án nhà ở cao cấp tại Tây Hồ, Long Biên.

Theo phương án được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu SSH đổi lấy 1,6 cổ phiếu KSF phát hành thêm. Đợt phát hành kết thúc ngày 17/9 với hơn 599,8 triệu cổ phiếu KSF được phân bổ cho các cổ đông, đạt 99,96% kế hoạch.

Sau khi hai doanh nghiệp sáp nhập, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 8.997 tỷ đồng.

Với thị giá 85.800 đồng/cổ phiếu (kết phiên 26/9), vốn hóa của Sunshine Group đạt hơn 77.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes (VHM).

Tại ngày 17/9, doanh nghiệp có 434 cổ đông, trong đó 426 cổ đông trong nước, 8 cổ đông nước ngoài. Cổ đông lớn duy nhất là ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu, tương đương 61,43% vốn điều lệ.

Sau phát hành, khối tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn cũng gia tăng đáng kể. Với việc sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu KSF, hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG và gần 18 triệu cổ phiếu KLB, tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Anh Tuấn rơi vào khoảng 48.270 tỷ đồng (khoảng 1,85 tỷ USD), tăng 9.000 tỷ đồng so với trước khi Sunshine Group và Sunshine Homes sáp nhập. Với kết quả này, ông Anh Tuấn hiện đứng vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sinh năm 1975, ông Tuấn được đào tạo về công nghệ khi tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Trước khi chuyển sang kinh doanh, ông từng công tác trong cơ quan Nhà nước, giữ vị trí Trưởng phòng Công nghệ thông tin tại Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

Vào năm 2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Kiên Long (KienlongBank – KLB) một thời gian.

Ông Tuấn là sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT của Sunshine Group. Ngoài ra, ông cũng nắm giữ vai trò lãnh đạo tại các doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái Sunshine như SCG, KSFinance.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh, năm 2025, Sunshine Group đặt mục tiêu doanh thu 50.000 - 60.000 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước tính khoảng 8.000 - 12.000 tỷ đồng.

Lý giải về mục tiêu đầy tham vọng này, ông Tuấn cho biết, trong năm nay, chủ đầu tư này dự kiến bàn giao hàng nghìn sản phẩm thấp tầng và cao tầng tại các dự án như Noble Palace Long Biên, Noble Palace Tây Hồ (phân khu Golf Mansion và Boutique Mansion), Noble Palace Tây Thăng Long và Sunshine Sky City với tổng giá trị xấp xỉ 100.000 tỷ đồng. Bởi vậy, ông Tuấn nói rằng đây là một trong những cơ sở chính để công ty đạt mục tiêu doanh thu đến 60.000 tỷ đồng năm nay.

"Sunshine Group đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản, đại dịch. Bởi vậy, năm nay và năm sau sẽ là thời điểm chúng tôi hái quả", ông Tuấn chia sẻ.