Báo cáo tài chính quý 3/2025 của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco, mã chứng khoán SBB) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận sau khi Sabeco (SAB) nắm quyền chi phối vào cuối năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, SBB ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.306 tỷ đồng, tăng 52% so với con số 1.515 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024.

Đáng chú ý nhất là sự cải thiện về lợi nhuận. Kết thúc 9 tháng, SBB báo lãi sau thuế hơn 108 tỷ đồng. Kết quả này hoàn toàn trái ngược với khoản lỗ 76,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024.

Tính riêng trong quý 3/2025, doanh thu thuần của SBB đạt 745 tỷ đồng, tăng 54% so với 484 tỷ đồng của quý 3/2024. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 đạt 66 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty báo lỗ gần 10 tỷ đồng.

Phần lớn tăng trưởng doanh thu đến từ sự hợp tác nội bộ. Theo thuyết minh báo cáo tài chính (mục VII.2), doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ cho công ty mẹ Sabeco trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1.338 tỷ đồng. Con số này chiếm khoảng 58% tổng doanh thu thuần của SBB.

Kết quả tích cực không chỉ đến từ việc tăng doanh thu mà còn từ việc tối ưu hóa chi phí. Lợi nhuận gộp trong quý 3/2025 đạt gần 86 tỷ đồng, cao gấp 6,2 lần quý 3/2024.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong quý 3 giảm 48% so với cùng kỳ, xuống còn 2,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay giảm. Tại ngày 30/09/2025, nợ vay ngắn hạn của SBB chỉ còn chưa đầy 149 tỷ đồng.

Các chi phí hoạt động khác cũng được tiết giảm. Chi phí bán hàng trong quý 3/2025 giảm mạnh xuống còn 2,4 tỷ đồng từ mức 7 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ từ 13,6 tỷ xuống còn gần 12 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thành lập năm 2005, hiện vận hành hệ thống sáu nhà máy sản xuất bia tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Tháp, Ninh Thuận, Hà Nam và Đồng Nai. Doanh nghiệp từng gặp nhiều khó khăn tài chính, song đã trở thành tâm điểm trên thị trường khi Sabeco hoàn tất thương vụ mua 37,8 triệu cổ phần trong năm 2024, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% và chính thức nắm quyền chi phối tại Sabibeco.