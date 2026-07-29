'Đại gia' tiền mặt Điện Máy Xanh: Gửi ngân hàng hơn 14.000 tỷ đồng, mỗi ngày thu 4,6 tỷ đồng tiền lãi

Ngày 27/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) chấp thuận niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh trên sàn HoSE.

Với giá tham chiếu dự kiến 80.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp bán lẻ này có thể được định giá hơn 101.000 tỷ đồng ngay trong phiên giao dịch đầu tiên.

Trước đó, Điện Máy Xanh đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, huy động hơn 13.300 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn, số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ được dùng để thanh toán một phần các khoản vay ngân hàng.

Bên cạnh quy mô IPO, những số liệu tài chính lần đầu được công bố riêng còn hé lộ một khía cạnh ít được biết đến của Điện Máy Xanh: Doanh nghiệp không chỉ kiếm tiền từ bán lẻ mà còn thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhờ quản lý lượng tiền nhàn rỗi rất lớn.

Mỗi ngày thu hơn 4,6 tỷ đồng tiền lãi

Năm 2025, Điện Máy Xanh đạt gần 109.500 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế khoảng 5.800 tỷ đồng. Đây vẫn là nguồn thu nhập cốt lõi của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính cũng đóng góp một khoản đáng kể. Trong năm, Điện Máy Xanh ghi nhận hơn 1.840 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Riêng tiền lãi từ gửi ngân hàng, cho vay và đầu tư trái phiếu đạt gần 1.700 tỷ đồng, chiếm phần lớn nguồn thu tài chính. Tính bình quân, mỗi ngày doanh nghiệp thu về hơn 4,6 tỷ đồng tiền lãi.

Nguồn thu này tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ riêng quý I, tiền gửi, cho vay và trái phiếu đã mang về cho Điện Máy Xanh gần 470 tỷ đồng.

Dù vậy, doanh thu tài chính không đồng nghĩa toàn bộ khoản tiền trên trở thành lợi nhuận. Điện Máy Xanh đồng thời phải trả lãi cho lượng vốn vay lớn.

Sau khi trừ chi phí, hoạt động tài chính mang lại khoảng 870 tỷ đồng lợi nhuận thuần trong năm 2025, tương đương gần 12% lợi nhuận trước thuế.

Con số này cho thấy Điện Máy Xanh không phải doanh nghiệp sống dựa vào tiền lãi. Phần lớn lợi nhuận vẫn đến từ bán lẻ, nhưng hoạt động quản lý dòng tiền đã trở thành một nguồn thu bổ sung đáng kể.

Hơn 14.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Nguồn thu tài chính lớn xuất phát từ lượng tiền được tích lũy trong quá trình kinh doanh.

Tại cuối quý I/2026, Điện Máy Xanh nắm tổng cộng hơn 28.500 tỷ đồng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Quy mô này tương đương gần một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp.

Trong đó, hơn 14.000 tỷ đồng được gửi ngân hàng có kỳ hạn. Khoản tiền gửi này tương đương khoảng 13% doanh thu cả năm 2025, hay gần 47 ngày bán hàng của toàn hệ thống.

Phần còn lại được phân bổ vào các khoản cho vay, trái phiếu doanh nghiệp và một số sản phẩm đầu tư do các tổ chức tài chính cung cấp.

Đáng chú ý, tại cuối năm 2025, Điện Máy Xanh có gần 4.000 tỷ đồng cho các công ty chứng khoán vay. Các khoản vay chủ yếu có thời hạn dưới một năm, cho thấy doanh nghiệp ưu tiên những tài sản có vòng quay tương đối ngắn.

Ngoài tiền gửi và cho vay, Điện Máy Xanh còn đầu tư vào trái phiếu ngân hàng, công ty chứng khoán và các sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành. Phần lớn danh mục tập trung vào các tổ chức tài chính, trong khi tỷ trọng đầu tư liên quan đến bất động sản đã được thu hẹp.

Theo doanh nghiệp, chiến lược đầu tư ưu tiên các tổ chức có nền tảng tài chính ổn định, lịch sử thanh toán rõ ràng và các tài sản có kỳ hạn ngắn để hạn chế rủi ro thanh khoản.

Một điểm gây chú ý là Điện Máy Xanh vừa sở hữu hơn 28.500 tỷ đồng tiền và đầu tư ngắn hạn, vừa duy trì lượng vay ngân hàng đáng kể.

Tại ngày 31/3/2026, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Trong khi đó, toàn bộ vốn ròng thu được từ IPO dự kiến được sử dụng để thanh toán một phần các khoản vay này.

Điện Máy Xanh vẫn là một doanh nghiệp bán lẻ, với phần lớn lợi nhuận đến từ hàng nghìn cửa hàng điện thoại và điện máy. Nhưng khoản tiền lãi gần 1.700 tỷ đồng trong một năm cho thấy phía sau hoạt động bán tivi, tủ lạnh còn có một "cỗ máy" quản trị dòng tiền có quy mô không hề nhỏ.