"Đại gia" tôm báo doanh thu tháng 8 tăng 32%, cao nhất kể từ đầu năm, cẩn thận trích lập gần 100 tỷ cho 3 loại thuế mới tại thị trường Mỹ

11-09-2025 - 14:23 PM | Doanh nghiệp

"Đại gia" tôm báo doanh thu tháng 8 tăng 32%, cao nhất kể từ đầu năm, cẩn thận trích lập gần 100 tỷ cho 3 loại thuế mới tại thị trường Mỹ- Ảnh 1.

Hoạt động sản xuất tôm tại Fimex. Ảnh: PAN cung cấp.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) công bố doanh số tháng 8/2025 đạt 40,16 triệu USD , tăng 32% so với cùng kỳ và là mức doanh thu tháng cao nhất kể từ đầu năm.

Con số này đã nâng tổng doanh thu lũy kế 8 tháng lên 214 triệu USD (tương đương hơn 5,3 nghìn tỷ đồng). Phía công ty cũng cho biết đã có đủ đơn hàng cho tới cuối năm.

Động lực tăng trưởng chính của FMC đến từ thị trường Mỹ, nơi các nhà nhập khẩu đã đẩy mạnh mua hàng sớm (front-loading) để dự trữ trước các biến động về chính sách thuế quan.

"Đại gia" tôm báo doanh thu tháng 8 tăng 32%, cao nhất kể từ đầu năm, cẩn thận trích lập gần 100 tỷ cho 3 loại thuế mới tại thị trường Mỹ- Ảnh 2.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo BVSC

Sở dĩ thị trường Mỹ trở thành tâm điểm chú ý là vì đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm tới 33% cơ cấu doanh thu của FMC trong năm 2024, theo sau là Nhật Bản (28%) và khối EU - Anh (21%). Theo đánh giá từ ban lãnh đạo, thị trường Mỹ tuy có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhưng lại sở hữu dung lượng khổng lồ và nhu cầu tiêu thụ ổn định quanh năm.

Đây cũng là một đấu trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nơi Việt nam phải đối đầu với những "gã khổng lồ" về sản lượng như Ấn Độ (38% thị phần) Ecuador (24%) .

Điểm khác biệt chiến lược của FMC là tập trung vào phân khúc cao cấp, trong khi các đối thủ này lại chủ yếu cung cấp sản phẩm ở phân khúc thấp hơn.

Đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất trong phân khúc chế biến sâu vẫn là Indonesia (17%) . Trong cuộc chiến này, các mức thuế quan khác nhau áp lên mỗi quốc gia có thể định hình lại toàn bộ cục diện cạnh tranh về giá.

Tuy nhiên, đà tăng của doanh thu đã không chuyển hóa thành mức tăng trưởng tương ứng ở lợi nhuận, với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 139,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ .

"Thủ phạm" chính bào mòn lợi nhuận là chi phí bán hàng tăng vọt, mà phần lớn đến từ các chi phí thuế mới.

Trong nửa đầu năm, FMC đã chủ động ghi nhận gần 97 tỷ đồng chi phí cho ba loại thuế mới tại thị trường Mỹ, bao gồm 39,9 tỷ đồng thuế chống bán phá giá (AD), 33,4 tỷ đồng thuế đối ứng, và 23,3 tỷ đồng thuế chống trợ cấp (CVD).

"Đại gia" tôm báo doanh thu tháng 8 tăng 32%, cao nhất kể từ đầu năm, cẩn thận trích lập gần 100 tỷ cho 3 loại thuế mới tại thị trường Mỹ- Ảnh 3.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố mức thuế quan mới tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng cuối giờ chiều ngày 2/4/2025. Ảnh REUTERS/Carlos Barria

Đáng chú ý nhất là khoản dự phòng cho thuế chống bán phá giá . Hiện tại, FMC đang thận trọng trích lập dựa trên mức thuế suất cũ là 4,58%. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất nằm ở chỗ Bộ Thương mại Mỹ đã công bố mức thuế sơ bộ cho kỳ rà soát mới dự kiến lên tới 35,29% . Nếu thành hiện thực, FMC ước tính sẽ phải nộp thêm một khoản tiền khổng lồ.

Việc chủ động trích lập các chi phí này, dù chỉ ở mức thận trọng, đã tạo ra một khoản dự phòng phải trả lên tới 142,9 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán.

Bên cạnh khả năng quản trị chi phí, sức khỏe tài chính của FMC cũng là một điểm sáng. Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của công ty đạt 4.613 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền rất dồi dào, lên tới 1.472 tỷ đồng , chiếm gần 1/3 tổng tài sản. "Túi tiền" rủng rỉnh này không chỉ đảm bảo khả năng thanh khoản mà còn là nguồn lực quan trọng giúp công ty linh hoạt ứng phó với các biến động thị trường.

Từng lãi hàng trăm tỷ mỗi năm, "Vua tôm giống" Việt Nam bất ngờ báo lỗ trong 6 tháng đầu năm 2025

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

