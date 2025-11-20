Đại học 120.000 sinh viên và bước ngoặt của chuyển đổi số

“Siêu ứng dụng” sinh viên số tạo ra nhiều thay đổi to lớn cho sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Lớp tân sinh viên đặc biệt

Năm học 2025-2026, các tân sinh viên của nhiều trường thuộc Đại học Thái Nguyên nhập học theo cách hoàn toàn khác. Thay vì phải xếp hàng dài, chờ nộp hồ sơ giấy, loay hoay tìm phòng ban, thông qua ứng dụng sinh viên số trên điện thoại, toàn bộ thủ tục cho tân sinh viên đã được chuẩn bị trước: ảnh thẻ, thông tin cá nhân, minh chứng chính sách… Tất cả đều đã số hóa và gửi lên hệ thống từ nhà.

Chỉ vài thao tác quét mã, dữ liệu của mỗi sinh viên được tự động đối chiếu, chuyển ngay đến các bộ phận liên quan. Thẻ sinh viên được in sẵn, lịch học và các thông tin cần thiết hiển thị tức thì trên tài khoản cá nhân. Thay đổi này giúp các bạn có thời gian đi tham quan khuôn viên, gặp gỡ thầy cô, hoặc tham dự những hoạt động chào đón….

Đây có lẽ là thay đổi dễ dàng được cảm nhận nhất từ hành trình chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên, 1 trong 5 trường đại học 2 cấp trên cả nước. Dù là trường thuộc khu vực trung du – miền núi phía Bắc, Đại học Thái Nguyên vẫn dành 100 tỷ đồng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành Đại học số.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho biết: “Từ năm 2021 đến nay, ĐHTN đã triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như hệ thống quản trị dữ liệu dùng chung, giảng đường thông minh, thư viện số, hệ thống học liệu điện tử và các giải pháp AI hỗ trợ cá thể hóa học tập”.

Theo thầy Hùng, ĐHTN chuyển đổi số với định hướng “lấy sinh viên làm trung tâm, giảng viên là hạt nhân”, từng bước thay thế phương pháp dạy – học truyền thống bằng các hình thức hiện đại như học trực tuyến, lớp học đảo ngược, mô phỏng AR/VR, học liệu số và phân tích học tập bằng Big Data.

Theo đó, sinh viên được học trong môi trường cá nhân hóa, linh hoạt, thông minh, phù hợp bối cảnh kinh tế số. Song song, nhà trường rà soát và chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chí quốc tế, tăng cường năng lực số và khả năng thích ứng thị trường lao động.

Trong bước tiến tiếp theo, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đại học Thái Nguyên ra mắt ứng dụng “Sinh viên Số - S-TNU”. Đây là sản phẩm công nghệ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Đại học Thái Nguyên.

Trên phương diện quản lý, cổng thông tin điện tử thông minh và “siêu app” như ứng dụng sinh viên số giúp đáp ứng toàn bộ nhu cầu của các bạn sinh viên nói riêng, toàn bộ nhà trường nói chung, trong công tác dạy và học và các hoạt động liên quan.

12 tháng chuyển đổi số cho Đại học 120.000 sinh viên

Là đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho Đại học Thái Nguyên, ông Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Công nghệ Thông tin Viettel Thái Nguyên, cho biết quy mô triển khai chuyển đổi số của trường là đặc biệt lớn với hơn 100.000 sinh viên cùng hàng nghìn cán bộ, giảng viên. Đây cũng là trường đại học 2 cấp đầu tiên của Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện – điều chưa từng có tiền lệ.

“Các nền tảng cốt lõi phải liên thông, đồng bộ dựa trên dữ liệu. Việc số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình cho một lượng người dùng lớn như vậy — trong thời gian chỉ một năm và với 10 nền tảng hệ thống — thực sự là khối lượng công việc rất lớn”, ông Thái cho biết.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi số tại ĐHTN có điểm thuận lợi lớn chính là sự quyết tâm rất cao từ chính các thầy cô giáo, lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu. Trường dành ưu tiên mạnh mẽ cho công cuộc chuyển đổi số, qua đó giúp việc triển khai được thuận lợi.

“Điều ấn tượng nhất với tôi là sự quyết liệt của lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, đặc biệt là Giám đốc Đại học. Thầy có tầm nhìn và quyết tâm rất lớn trong việc xây dựng đại học số, liên tục chỉ đạo sát sao thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý để rà soát tiến độ giữa đại học, các trường thành viên và Viettel”, ông Thái chia sẻ.

Cái nhìn toàn diện về ứng dụng sinh viên số của Đại học Thái Nguyên.

Trong khi đó, nhờ năng lực làm chủ công nghệ, Viettel thực hiện chuyển đổi số theo phương châm đồng hành cùng đại học. Cán bộ Viettel đi tới từng trường thành viên, từng đơn vị trực thuộc ĐHTN để phối hợp, lắng nghe quá trình sử dụng thực tế nhằm điều chỉnh phần mềm cho phù hợp. Viettel hỗ trợ trực tiếp người dùng, dù có phải làm việc ngoài giờ, làm ngày nghỉ hay cuối tuần, vì việc chuyển đổi thói quen làm việc là một thách thức rất lớn.

Hiện tại, những nỗ lực ấy bắt đầu cho quả ngọt. Viettel đã triển khai thành công giai đoạn 1 toàn bộ nền tảng chuyển đổi số tại ĐHTN. Từ nền tảng đã đạt được, Viettel đang mang chính công nghệ Made in Vietnam, từng bước đưa ĐHTN trở thành Đại học số, qua đó nâng cao năng lực quản lý và đào tạo để từng bước hướng tới mục tiêu nằm trong Top 500 châu Á vào năm 2035 như kỳ vọng của lãnh đạo nhà trường.