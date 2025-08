Đại tá Lê Văn Thuận giữ chức Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm, bao gồm: Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra cho đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lê Văn Thuận (thứ 3 trái qua) nhận quyết định của Bộ Công an từ Thiếu tướng Vũ Như Hà (Ảnh: H.N)

Đại tá Lê Văn Thuận, sinh năm 1975, quê quán huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (cũ), ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh (cũ) vào tháng 3-2025, trước đó ông Thuận là Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh này.

Sau khi tỉnh Tây Ninh (cũ) và tỉnh Long An hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh, ông Thuận giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ngoài ra, trong đợt này Bộ Công an cũng đã bổ nhiệm 4 chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra; 10 chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra; 5 chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; 4 chức danh Thi hành án viên cao cấp; 1 chức danh Điều tra viên cao cấp.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chúc mừng các cán bộ đã được lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng giao thêm nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu các giải pháp nhằm đẩy mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra, điều tra viên các cấp có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.