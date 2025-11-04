Ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.
Theo quyết định, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
