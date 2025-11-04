Ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.