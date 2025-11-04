Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

04-11-2025 - 12:16 PM | Xã hội

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định.

Ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Đại tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 1 Đại tướng, 2 Thượng tướng, bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 1 Đại tướng, 2 Thượng tướng, bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm 1 Đại tướng, 2 Thượng tướng, bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nổi bật

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Bắt tạm giam kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Nguyên Nổi bật

Huấn Hoa Hồng "rót" vốn vào công ty cây cảnh: Hé lộ con số thật sự phía sau

Huấn Hoa Hồng "rót" vốn vào công ty cây cảnh: Hé lộ con số thật sự phía sau

14:16 , 04/11/2025
Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho Thủ đô'

Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: 'Tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho Thủ đô'

13:59 , 04/11/2025
Cảnh báo chi tiết 5 bước lừa đảo tinh vi liên quan đến shipper giao hàng: Chiêu mới khiến nhiều người sập bẫy

Cảnh báo chi tiết 5 bước lừa đảo tinh vi liên quan đến shipper giao hàng: Chiêu mới khiến nhiều người sập bẫy

13:45 , 04/11/2025
Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Mạnh Tưởng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Mạnh Tưởng

13:22 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên