Dám nghĩ, dám làm: Câu chuyện thành công của thương hiệu Hupuna Group

Câu chuyện của Hupuna Group chính là một minh chứng sống động cho tinh thần "dám nghĩ, dám làm". Từ khát vọng ban đầu trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành bao bì carton tại Việt Nam.

"Dám nghĩ" - Khát vọng nâng tầm bao bì Việt

Câu chuyện của Hupuna Group bắt đầu từ một ý nghĩ táo bạo: "Thay đổi định kiến về những chiếc hộp carton". Nhiều năm về trước, thị trường bao bì Việt Nam, dù tiềm năng, nhưng phần lớn vẫn là các xưởng gia công nhỏ lẻ, cạnh tranh chủ yếu về giá và sản phẩm thường chỉ được xem là vật dụng phụ trợ, thiếu tính thẩm mỹ.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Tiến Huy - Tổng Giám đốc Hupuna Group và những người đồng sáng lập Hupuna đã "dám nghĩ" đến một bức tranh lớn hơn. Họ nhìn thấy rằng, trong kỷ nguyên số, chiếc hộp không chỉ dùng để đựng sản phẩm, mà nó chính là một công cụ marketing mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Tiến Huy - Tổng Giám đốc Hupuna Group

Với khát vọng "khẳng định thương hiệu bao bì carton Việt", Hupuna định vị mình không chỉ là nhà sản xuất. Họ là đối tác mang đến giải pháp bao bì chuyên nghiệp, nơi chất lượng kỹ thuật đi đôi cùng giá trị thẩm mỹ. Để làm được điều này, mọi hoạt động của Hupuna đều xoay quanh triết lý bốn trụ cột: "Thấu hiểu khách hàng - Sáng tạo trong thiết kế - Thuận tiện trong dịch vụ và chất lượng là cam kết cuối cùng."

"Dám làm" - Hành động quyết liệt để hiện thực hóa tầm nhìn

Tầm nhìn sẽ mãi là mơ ước nếu thiếu đi hành động. Tinh thần "dám làm" của Hupuna được thể hiện qua những quyết định đầu tư chiến lược và sự kiên trì theo đuổi chất lượng một cách kiên định.

Một là, dám đầu tư "khủng" vào công nghệ. Nhận thức rõ "muốn làm lớn phải có công nghệ lớn", Hupuna đã có một quyết định táo bạo, đầu tư hàng vào hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại. Trong khi nhiều đơn vị còn dè dặt, Hupuna đã mạnh dạn nhập khẩu và làm chủ các công nghệ in ấn tiên tiến như Offset và Flexo.

Đầu tư vào in Offset là một bước đi "dám làm", bởi đây là công nghệ đòi hỏi chi phí vận hành và đầu tư ban đầu lớn, nhưng bù lại, nó cho phép Hupuna chinh phục phân khúc khách hàng cao cấp, những người cần bao bì có màu sắc sống động, hình ảnh sắc nét để cạnh tranh.

Phát triển mạnh mảng in Flexo và in lưới, cho thấy sự "dám làm" trong việc đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ thị trường thương mại điện tử và logistics. Họ không bỏ qua bất kỳ phân khúc trọng yếu nào, chấp nhận đầu tư để tối ưu hóa sản xuất ở quy mô lớn.

Hai là, dám xây dựng quy trình chuyên nghiệp. Hupuna hiểu rằng, máy móc hiện đại phải đi đôi với quy trình vận hành bài bản và con người chuyên nghiệp. Doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng đội ngũ, từ nhân viên thiết kế sáng tạo, có khả năng tư vấn giải pháp cho khách hàng, đến đội ngũ kỹ thuật viên vận hành máy móc và đặc biệt là bộ phận kiểm soát chất lượng (QC).

Ba là, dám mở rộng để phục vụ toàn quốc. Từ nền tảng vững chắc, Hupuna "dám làm" một bước tiến xa hơn là mở rộng quy mô. Việc thiết lập hệ thống văn phòng và kho tổng tại cả hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là một quyết định chiến lược, cho thấy tham vọng phục vụ thị trường toàn quốc. Điều này không chỉ giúp Hupuna đáp ứng đơn hàng nhanh chóng mà còn khẳng định tầm vóc và năng lực của một thương hiệu lớn.

Đa dạng giải pháp, đáp ứng mọi nhu cầu bao bì

Tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của Hupuna không chỉ dừng lại ở quy trình hay công nghệ, mà còn được thể hiện rõ nét qua danh mục sản phẩm đa dạng, xây dựng một "hệ sinh thái đa dạng sản phẩm". Hupuna hiểu rằng, mỗi ngành hàng, mỗi sản phẩm đều có một yêu cầu đóng gói đặc thù. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào một sản phẩm duy nhất mà đã phát triển song song nhiều dòng sản phẩm chủ lực.

Điển hình, Hupuna sản xuất thùng carton số lượng lớn với nhiều lựa chọn về số lớp (3 lớp, 5 lớp, 7 lớp), kiểu dáng (hộp nắp đối, nắp gài, nắp âm dương...) và loại sóng (B, C, E, F, BC, BE, FE, BCE,...). Đảm bảo khả năng chịu lực, chống va đập tối ưu, đồng thời giúp khách hàng tối ưu chi phí. Bên cạnh đó, còn mang đến các giải pháp hộp carton lạnh cao cấp (hộp nam châm, hộp âm dương, hộp cánh bướm, hộp dạng tầng) với chất liệu và kỹ thuật gia công tinh xảo. Lý tưởng cho các sản phẩm cao cấp và quà tặng đặc biệt.

Hộp carton lạnh cao cấp của Hupuna

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Hupuna Group tiên phong cung cấp các giải pháp thay thế túi nilon bằng túi giấy thân thiện với môi trường. Không chỉ dừng lại ở đó, còn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xây dựng thương hiệu một cách toàn diện thông qua dịch vụ in ấn nhanh các ấn phẩm như: tem nhãn, card visit, tờ rơi, catalogue,...

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản phẩm trong quá trình vận chuyển, Hupuna cung cấp khay định hình chuyên dụng, đặc biệt phù hợp với các mặt hàng dễ vỡ hoặc đòi hỏi tính thẩm mỹ cao. Đồng thời, hỗ trợ đầy đủ các phụ kiện đóng gói chuyên nghiệp như: băng dính, màng PE, xốp khí,... giúp quy trình đóng gói đạt hiệu quả tối ưu.

Câu chuyện của Hupuna Group là một bài học kinh doanh truyền cảm hứng, cho thấy thành công trong sản xuất cần có một tầm nhìn lớn, một khát vọng "dám nghĩ" khác biệt và sự dũng cảm để"dám làm" theo đuổi tầm nhìn đó đến cùng. Hupuna không chỉ tạo ra những chiếc hộp, họ đã tạo ra một thương hiệu Việt uy tín, góp phần khẳng định năng lực sản xuất và tinh thần đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Hupuna Group

Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, CT1 Eco Green City - 286 Đ. Nguyễn Xiển, Tân Triều, Hà Nội.

Website: https://hupuna.com/

Hotline: 0889.736.889

Email: Ceohupuna@gmail.com