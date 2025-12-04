ENEOS thay nhớt miễn phí cho sinh viên Công nghệ Giao thông Vận tải trong Uni Care Day

Một lần thay nhớt, một bước chủ động bảo vệ động cơ

Với phần lớn sinh viên, thay nhớt định kỳ vẫn chưa phải là thói quen được duy trì thường xuyên. Nhiều bạn chưa hiểu rõ việc để dầu nhớt quá cũ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền và hiệu suất vận hành của xe máy, đặc biệt với xe tay ga thường xuyên sử dụng trong môi trường đô thị.

ENEOS thay nhớt miễn phí cho tất cả cho xe ga và xe số của sinh viên

Tại sự kiện, đội ngũ kỹ thuật ENEOS đã trực tiếp kiểm tra tình trạng nhớt, tư vấn loại nhớt phù hợp với từng dòng xe và thay dầu miễn phí ngay tại chỗ cho hàng trăm lượt xe. Đây là hoạt động giúp sinh viên tiếp cận kiến thức kỹ thuật cơ bản về bảo dưỡng xe, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng vận hành của xe sau khi thay nhớt mới.

ENEOS thương hiệu dầu nhớt từ Nhật Bản, tối ưu hiệu suất cho xe máy Việt

Là thương hiệu trực thuộc Tập đoàn ENEOS Holdings, tập đoàn năng lượng lớn nhất Nhật Bản, ENEOS nổi bật với các sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao, công nghệ bôi trơn tiên tiến, mang lại khả năng làm mát nhanh, giảm ma sát và kéo dài tuổi thọ động cơ.

ENEOS Việt Nam đồng hành cùng sinh viên Việt Nam qua chuỗi sự kiện Uni Care Day

Các dòng sản phẩm ENEOS được phân phối tại Việt Nam phù hợp với cả xe số và xe tay ga, đặc biệt thích hợp với điều kiện giao thông đô thị và khí hậu nhiệt đới ẩm. Dầu nhớt ENEOS giúp động cơ khởi động nhanh, vận hành mượt mà hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu, những yếu tố sinh viên thường quan tâm khi sử dụng xe hàng ngày.

Lan tỏa thói quen bảo dưỡng xe từ những điều nhỏ nhất

Không chỉ tập trung vào dịch vụ kỹ thuật, ENEOS cũng mong muốn thông qua sự kiện Uni Care Day truyền tải thông điệp: việc chăm sóc xe không phức tạp, chỉ cần bắt đầu từ những thao tác cơ bản như thay nhớt đúng thời điểm.

Đội ngũ kỹ thuật ENEOS đã hướng dẫn sinh viên nhận biết các dấu hiệu xe cần thay nhớt như: máy chạy ì, khởi động yếu, động cơ nóng bất thường, hoặc màu dầu chuyển sẫm. Những kiến thức này giúp sinh viên chủ động hơn trong việc sử dụng xe an toàn và tiết kiệm.

ENEOS đồng hành kỹ thuật cùng sinh viên trên khắp cả nước

ENEOS là Nhà tài trợ Bạc đồng hành cùng chuỗi Uni Care Day 2024 - 2025, đã đi qua nhiều trường đại học tại TP.HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An và Hà Nội. Tính đến cuối năm 2025, hàng chục nghìn lượt xe đã được thay dầu miễn phí, hàng nghìn sinh viên đã được tư vấn kỹ thuật và tiếp cận kiến thức bảo dưỡng xe máy bài bản từ ENEOS.

Đại diện ENEOS Việt Nam trao học bổng cho sinh viên vượt khó tại trường Công nghệ Giao thông Vận tải

Đại diện ENEOS Việt Nam, (ông) Okazaki Eisuke - Giám đốc bán hàng chia sẻ: "Thông qua chương trình tài trợ dầu nhớt miễn phí cho sinh viên, ENEOS mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập – di chuyển an toàn, lan tỏa giá trị bền vững của thương hiệu dầu nhớt số 1 Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ động cơ tối ưu để chăm sóc tốt hơn cho chiếc xe của người Việt trong mọi điều kiện vận hành."

