Hưng Yên “tăng nhiệt”, Mỹ Hào thành tâm điểm làn sóng bất động sản

Hưng Yên: Từ "cửa ngõ" trở thành cực tăng trưởng mới

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 9-10%/năm; riêng năm 2025 phấn đấu 10,5%, với GRDP ước khoảng 328.283 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người cải thiện rõ nét. Báo cáo 9 tháng 2025 cho thấy kinh tế tỉnh tăng trên 8%, trong đó công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều tăng khá, tạo nền tảng thực cho thị trường bất động sản thay vì chỉ dựa vào "sóng" tâm lý.

Ở góc độ thu hút đầu tư, Hưng Yên ghi nhận tổng vốn FDI lũy kế vượt 6 tỷ USD với hàng trăm dự án đang hoạt động, khẳng định vai trò "điểm rơi" mới của dòng vốn sản xuất và công nghiệp trong khu vực. Chiến lược phát triển của tỉnh là trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị và logistics, hướng tới hình thành khu kinh tế tự do với các bước đột phá về thể chế và hạ tầng. Nhiều chuyên gia cho rằng quỹ đạo này tương đồng với các hành lang công nghiệp - đô thị quanh Bangkok (Thái Lan) hay Jakarta, nơi mặt bằng giá bất động sản vệ tinh tăng mạnh khi hạ tầng và FDI đạt "độ chín".

Hưng Yên ngày nay

Trên bản đồ giá, Hà Nội hiện là "đỉnh sóng" đầu tiên khi mặt bằng đất đô thị liên tục được đẩy lên sau các đợt điều chỉnh bảng giá, buộc dòng vốn tìm kiếm "nhịp sóng thứ hai" ở địa bàn lân cận. Hưng Yên vì vậy nổi lên như cực tăng trưởng thứ hai của thị trường phía Bắc, đồng thời là cực tăng trưởng đầu tiên còn dư địa giá, nơi nhà đầu tư có thể "xuống tiền" ở vùng giá trước khi tiệm cận mặt bằng mới.

Mỹ Hào: Lõi CBD công nghiệp - thương mại - dịch vụ của Hưng Yên

Trong quy hoạch hệ thống đô thị, Hưng Yên xác định 3 đô thị trung tâm, trong đó Mỹ Hào được định hướng là đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ, phấn đấu đạt đô thị loại II trước năm 2030. Nằm trên trục Quốc lộ 5 "xương sống" công nghiệp và logistics kết nối Hà Nội với Hải Dương, Hải Phòng, Mỹ Hào được ví như "bàn làm việc mặt tiền" của tỉnh, nơi tập trung dày đặc nhà máy, kho bãi, dịch vụ và các hoạt động thương mại phụ trợ.

Khu vực Mỹ Hào Yên Mỹ hiện quy tụ nhiều khu công nghiệp lớn như Phố Nối A, Dệt may Phố Nối, Thăng Long II, Yên Mỹ, Minh Đức… với tổng diện tích hàng nghìn hecta, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và công nhân tay nghề cao. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển trên 40 khu, cụm công nghiệp với gần 10.000 ha, trong đó vùng quanh Mỹ Hào chiếm tỷ trọng lớn, tiếp tục củng cố vai trò "trái tim công nghiệp" phía Bắc Hưng Yên. Tốc độ đô thị hóa toàn tỉnh giai đoạn 2018-2024 đạt khoảng 10%/năm (nhóm cao nhất miền Bắc), còn Mỹ Hào là một trong những điểm nóng tăng nhanh về dân số đô thị, đất ở và đất thương mại dịch vụ.

Nhiều nghiên cứu về hành vi lựa chọn nơi ở tại các siêu đô thị châu Á cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển từ lõi trung tâm sang các đô thị vệ tinh công nghiệp, nơi có sự kết hợp giữa việc làm, hạ tầng và giá nhà còn ‘dễ thở’ hơn. Đặt trong tham chiếu đó, Mỹ Hào đang ở giai đoạn tương tự: một đô thị công nghiệp nằm trên trục cao tốc, quốc lộ, cận kề Hà Nội, có mật độ khu công nghiệp dày, tốc độ đô thị hóa nhanh và mặt bằng giá vẫn còn cách khá xa lõi thủ đô. Nhu cầu không gian sống, làm việc và kinh doanh chuẩn đô thị cho cư dân công nghiệp dịch vụ vì vậy mở ra dư địa lớn cho các sản phẩm BĐS lai như shophouse, shopvilla, căn hộ dịch vụ ngay lõi trung tâm Mỹ Hào.

Legacy89: Điểm đặt chân của dòng vốn tại "vòng xoáy" Mỹ Hào

Trong bối cảnh đó, Legacy89 được xem như "điểm tựa" chiến lược của dòng vốn bất động sản tại Mỹ Hào. Dự án có quy mô khoảng 9,3 ha, tọa lạc trung tâm đô thị với hai mặt tiền trên trục Nguyễn Bình - Lê Quý Quỳnh, ngay nút "vòng xoáy Mỹ Hào", nơi giao cắt các luồng giao thông Bắc Nam, Đông Tây của khu vực. Từ dự án, cư dân và khách thuê kết nối thuận tiện tới Quốc lộ 5, Quốc lộ 39A, các tuyến liên tỉnh và chuỗi khu công nghiệp Phố Nối, Thăng Long II, Yên Mỹ, Minh Đức trong bán kính chỉ vài đến dưới 10 km.

3D tổng thể dự án Legacy89 tọa lạc tại vòng xoay Mỹ Hào

Hạ tầng vùng đang trở thành đòn bẩy trực tiếp cho giá trị dự án, với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (5B), các tuyến liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng và Vành đai 4 đi qua địa bàn được đẩy mạnh triển khai, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hưng Yên với các cực kinh tế trọng điểm khác. Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Tổng Giám đốc Mai Việt Land kiêm Giám đốc Dự án Legacy89, nhận định "các nút giao bám cao tốc và vành đai tại Thủ đô và vùng phụ cận thường là nơi "nén" giá trị đầu tiên khi dòng vốn chuyển từ đầu cơ sang khai thác dòng tiền thực. Với vị thế nút giao và trung tâm đô thị, Legacy89 vận hành đúng theo logic đó, khi tài sản ở và kinh doanh cùng hội tụ trên một tọa độ."

Về sản phẩm, Khu nhà ở phường Nhân Hoà - Legacy89 phát triển dòng shopboutique và shopvilla diện tích linh hoạt (shopboutique khoảng 85-145 m², shopvilla trên 230 m²), thiết kế theo phong cách Singapore hiện đại, tối ưu mô hình vừa ở vừa kinh doanh hoặc cho thuê đa tầng. Hệ tiện ích nội khu gồm công viên đa lớp gần 2 ha, quảng trường trung tâm, clubhouse, khu thể thao, khu vui chơi, thư viện xanh… giúp dự án vận hành như một CBD thu nhỏ, đáp ứng chuẩn sống và làm việc mới của cư dân đô thị công nghiệp.

Phối cảnh 3D Shophouse của dự án Legacy89

Khi Hưng Yên theo đuổi mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP quanh 10%/năm, mở rộng quy mô kinh tế và thu nhập sau 2025, các cực đô thị và công nghiệp như Mỹ Hào sẽ là nơi "nén" giá trị đầu tiên. Với tọa độ nằm ngay tâm quy hoạch và kết nối khu công nghiệp, Legacy89 trở thành điểm đến tự nhiên của dòng vốn dẫn đầu chu kỳ đô thị hóa mới của Hưng Yên, một siêu phẩm bất động sản tiềm năng mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm.