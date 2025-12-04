Zeno Digital: Từ viral đến giá trị thật – Cuộc chuyển mình của ngành quảng cáo Việt

Thời đại của những chiến dịch triệu view nhưng chóng quên

Trong giai đoạn bùng nổ mạng xã hội, việc một chiến dịch trở nên viral gần như là "giấc mơ" của mọi nhãn hàng. Ai cũng mong thông điệp của mình xuất hiện khắp nơi, được chia sẻ khắp nền tảng, gây tiếng vang mạnh mẽ.

Tuy nhiên, lượt xem không đồng nghĩa với lòng tin: viral nhiều khi chỉ là làn sóng ngắn ngủi. Không ít thương hiệu đầu tư lớn cho hiệu ứng lan truyền nhưng sau chiến dịch, doanh số không cải thiện, khách hàng không quay lại, và thông điệp thương hiệu nhanh chóng bị quên lãng.

Giá trị thật là thước đo mới của thành công

Theo ông Tống Quang Chiểu, tiêu chuẩn đánh giá chiến dịch đang thay đổi. Người tiêu dùng Việt ngày càng tinh tế: họ không chỉ xem nội dung mà còn cảm nhận và đánh giá mức độ chân thành. Một chiến dịch có thể không đạt hàng triệu view, nhưng nếu khiến người xem mỉm cười, gật đầu đồng cảm hoặc cảm thấy được thấu hiểu, đó đã là một chiến thắng.

Giá trị thật của quảng cáo được thể hiện ở ba điểm chính:Thương hiệu tạo được niềm tin và sự đồng cảm với người xem;Thông điệp gắn liền với giá trị con người và cộng đồng; Và chiến dịch mang lại hiệu quả bền vững thay vì chỉ tạo tiếng vang nhất thời.

Ngành quảng cáo Việt đang dần tái định nghĩa thành công: không phải ai xuất hiện nhiều hơn, mà là ai ở lại lâu hơn trong tâm trí người tiêu dùng.

Làm sao để chiến dịch vừa lan tỏa, vừa có chiều sâu? Ông Tống Quang Chiểu - Founder & CEO Zeno Digital nhấn mạnh: yếu tố con người là then chốt. Người Việt không dễ bị chinh phục bởi những hình ảnh hào nhoáng; họ bị chạm bởi sự thật, sự gần gũi và chân thành. Một câu chuyện về nỗ lực của người trẻ, một khoảnh khắc gia đình hay một chi tiết đời thường có thể lay động mạnh hơn nhiều chiêu trò truyền thông.

Do đó, mỗi chiến dịch hiệu quả cần kết hợp: Nội dung kể chuyện giàu cảm xúc, tôn trọng trải nghiệm thực tế; Dữ liệu và công nghệ để đo lường kết quả vượt ra ngoài chỉ số hiển thị; Chiến lược phân phối phù hợp, đảm bảo thông điệp đến đúng đối tượng và được tiếp nhận một cách bền vững.

Zeno Digital – Dẫn đầu xu hướng "quảng cáo có giá trị"

Với Zeno Digital, Viral là bước khởi đầu, nhưng giá trị thật mới là điều giúp thương hiệu đi đường dài.

Với phương pháp kết hợp dữ liệu chính xác và hiểu biết sâu sắc về tâm lý người Việt, Zeno Digital đang góp phần chuyển hướng tư duy làm quảng cáo: từ chạy theo hiệu ứng sang tạo ra kết nối thật. Các chiến dịch của họ không chỉ lan tỏa, mà còn tạo ra cảm xúc tích cực, thúc đẩy hành động và xây dựng niềm tin lâu dài.

Zeno sử dụng các công cụ và hệ thống phân tích dữ liệu để theo dõi và đo lường hành vi tiêu dùng của người Việt, từ đó tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo một cách hiệu quả. Cùng với đó là sự am hiểu về văn hóa, thói quen và tâm lý tiêu dùng của người Việt, góp phần tạo ra các chiến dịch phù hợp, có sức thuyết phục cao và dễ chạm đến cảm xúc khách hàng.

Zeno Digital hướng tới việc xây dựng thương hiệu bền vững, phù hợp với chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Zeno Digital thể hiện năng lực vận hành vững chắc cùng chiến lược quảng cáo định hướng giá trị, giúp các thương hiệu nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng trưởng bền vững trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử hiện nay.

Ngành quảng cáo Việt đang bước sang một chương mới, nơi sự chân thực và giá trị nhân văn trở thành tiêu chuẩn vàng. Trong bối cảnh đó, thương hiệu nào biết đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, hiểu rõ cảm xúc và nhu cầu của họ, sẽ không chỉ được xem mà còn được nhớ, được tin tưởng và được lựa chọn đồng hành.

