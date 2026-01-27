Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đàm Vĩnh Hưng chi 2 tỷ để làm 1 điều đã chờ đợi suốt 30 năm

27-01-2026

Nam ca sĩ cho biết, anh đã chờ để được làm điều này suốt 30 năm qua.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng trên trang cá nhân về MV "ngốn" của anh gần 2 tỷ đồng. Điều đáng nói, chủ đề của MV này chính là điều mà "ông hoàng nhạc Việt" đã chờ suốt 30 năm qua. Ca khúc được mang tên "Xuân của lính xa nhà".

Đàm Vĩnh Hưng viết: " MV ngốn gần 2 tỷ của tớ đây! Một đề tài mà 30 năm trong nghề Hưng chưa thực hiện được vì cứ chờ mãi một bài hát thật hay, thật mới mà chưa từng qua tay ai cơ. Cuối cùng thì cũng đã gặp được. Vô cùng hay cả nhà ạ. Câu nào cũng đắt giá, nhưng đắt nhất nhất nhất lại là câu kết cuối" .

Cùng với chia sẻ này, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, sáng tác mới này của Long Họ Huỳnh được viết khi nhạc sĩ nằm viện. Bởi xúc động trước điều đó nên "ông hoàng nhạc Việt" đã mua độc quyền vĩnh viễn ca khúc.

Đàm Vĩnh Hưng chi 2 tỷ để làm 1 điều đã chờ đợi suốt 30 năm- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng khoe MV đầu tư gần 2 tỷ đồng.

" Bật mí lớn: Trong MV có sự xuất hiện của 2 nhân vật của bộ phim lừng danh Mưa đỏ ", Đàm Vĩnh Hưng nói thêm.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 tại Quảng Nam, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt hơn 20 năm qua. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc hit và từng được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc Việt".

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng cũng gây chú ý bởi sở hữu khối tài sản khủng, và cuộc hôn nhân bí mật 17 năm cùng bà Liên Phạm (đệ đơn ly hôn 2021) và việc công khai con ruột - bé Polo Huỳnh vào năm 2022.

Cơ ngơi mới của Đàm Vĩnh Hưng hoành tráng cỡ nào?

Theo Tám Tám

Thanh niên Việt

Đàm Vĩnh Hưng

