Đàm Vĩnh Hưng rao bán món đồ 22 năm: "Có cầm 1 tỷ cũng không mua được"

07-11-2025 - 14:50 PM | Lifestyle

Đàm Vĩnh Hưng đem chiếc khăn hiệu ra bán giá khởi điểm là 80 triệu đồng và chốt đơn 160 triệu đồng cho một nữ khán giả giàu có.

Mới đây, phòng trà Không Tên của chồng cũ Lệ Quyên đã tổ chức một đêm nhạc quyên góp cho đồng bào miền Bắc và miền Trung bị lũ lụt, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Đàm Vĩnh Hưng rao bán món đồ 22 năm: "Có cầm 1 tỷ cũng không mua được"- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng đấu giá khăn

Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng đóng vai trò khởi xướng, kêu gọi. Anh nói: "Phòng trà Không Tên và anh chị em nghệ sĩ chúng tôi định kỳ mỗi năm 2 tới 3 lần làm chương trình gây dựng quỹ nghệ sĩ để giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo.

Tuy nhiên lần này, do miền Bắc phải chịu bão lũ nặng nề nên chúng tôi làm một chương trình đột xuất để quyên góp. Nhưng trong thời gian chuẩn bị chương trình, bán vé, đặt chỗ thì có một cơn bão khác ập vào miền Trung, khiến tôi vô cùng phân vân.

Tôi quyết định sẽ chia đôi số tiền quyên góp được để gửi cả hai nơi, một nửa gửi miền Bắc, một nửa gửi ra miền Trung.

Lần nào cũng vậy, tôi chỉ cần nhắn tin trong nhóm chat các nghệ sĩ là ai cũng đồng ý tham gia. Anh chị em rất đồng lòng góp tiếng hát của mình cho xã hội.

Tôi thấy mình hát không thôi chưa đủ, phải có hành động nào khác để đóng góp thêm cho chương trình.

Đàm Vĩnh Hưng rao bán món đồ 22 năm: "Có cầm 1 tỷ cũng không mua được"- Ảnh 2.

Chu Thúy Quỳnh

Vì thế, tôi quyết định đem một số món vật phẩm của mình ra để bán đấu giá. Đây là chiếc khăn hiệu LV tôi đã đeo hơn 22 năm trời, từ hồi mới đặt chân đến Mỹ đi hát.

Hồi đó tôi đi hát show cát xê có một chút mà dám đi vào cửa hàng mua chiếc khăn này với giá 5000 đô. 5000 đô ngày đó to lắm. Chiếc khăn này theo tôi tới tận bây giờ.

Quan trọng là chiếc khăn này có mùi của Đàm Vĩnh Hưng. Chiếc khăn này không được sản xuất nữa nên giờ các vị có cầm 1 tỷ cũng không mua được".

Nói rồi, Đàm Vĩnh Hưng đem chiếc khăn hiệu ra bán giá khởi điểm là 80 triệu đồng và chốt đơn 160 triệu đồng cho một nữ khán giả giàu có.

Ca sĩ Chu Thúy Quỳnh nói: "Anh Hưng nói ít làm nhiều, tôi rất thích cái tính này của anh ấy".

Ca sĩ Jack Long nói: "Không chỉ riêng tôi đâu. Tất cả anh chị em nghệ sĩ và bà con đều sẵn lòng chung tay chia sẻ. Ngoài ca hát, tôi còn có công việc bán bánh bò. Tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền bán được từ việc bán bánh bò để quyên góp cho đồng bào".

Nhóm nhạc MTV bày tỏ: "Tôi mong rằng cái đóng góp nhỏ này của chúng tôi góp phần được vào công sức của mọi người, nối dài vòng tay".

Toàn bộ đêm nhạc thu về được 700 triệu đồng.

Đàm Vĩnh Hưng nói về hôn nhân: “Không bao giờ trọn vẹn”

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Đàm Vĩnh Hưng

