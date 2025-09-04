Dàn sao Việt tại Triển lãm Thành tựu đất nước: Phương Oanh - Shark Bình sánh đôi, 1 sao nữ 42 tuổi đang hot khoe visual quá xinh!

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) trở thành một trong những điểm hẹn văn hoá được quan tâm trong dịp Quốc khánh 2/9. Không chỉ thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, sự kiện còn có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và hình ảnh đẹp của văn hóa Việt.

Với chủ đề "Ngày của phim truyền hình", các diễn viên của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) đã trực tiếp gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả vào sáng 4/9. Tại sự kiện, dàn sao đình đám lần lượt xuất hiện, mang đến bầu không khí rộn ràng. Nổi bật nhất phải kể đến Phương Oanh – Shark Bình, cả hai sánh đôi tình tứ. Nữ diễn viên chọn váy ren trắng thanh lịch, khoe nhan sắc mặn mà sau khi sinh con. Trong khi đó, Shark Bình diện trang phục năng động, giản dị nhưng vẫn ghi điểm bởi sự đồng điệu khi xuất hiện cùng vợ.

Phương Oanh diện đồ thanh lịch, sang trọng khi tham gia triển lãm

Shark Bình hiếm hoi xuất hiện để "tháp tùng" vợ

Phương Oanh vốn là khuôn mặt quen thuộc màn ảnh nên được khán giả chào đón nhiệt tình

Trong số các nữ diễn viên góp mặt, Hồng Diễm được khen là chiếm trọn spotlight vì nhan sắc gây sốt. Trước đó, Hồng Diễm khiến netizen rần rần với khoảnh khắc bắt cận visual qua camera thường khi đi diễu hành. Trong lần lộ diện này, cô diện váy trắng tinh giản, gây thiện cảm bởi nụ cười rạng rỡ.

Cận visual tuổi 42 của diễn viên Hồng Diễm

Hồng Diễm khoe nhan sắc nổi bần bật bên Anh Đào (giữa), Huyền Lizzie (góc phải)

Hồng Diễm hào hứng tham gia các hoạt động tại buổi triển lãm

Ngoài ra, loạt gương mặt quen thuộc như Thanh Hương, Anh Đào, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Quỳnh Kool, Đình Tú, vợ chồng NSND Lan Hương – NSƯT Đỗ Kỷ cũng góp mặt, mỗi người một phong cách, tạo nên bức tranh đa sắc màu. Sự xuất hiện đồng loạt của dàn nghệ sĩ càng cho thấy tinh thần hướng về hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong chuỗi sự kiện mừng Quốc khánh 2/9.

Dàn sao đổ bộ sự kiện Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương

Nghệ sĩ Lan Hương thích thú khi nhìn thấy hình ảnh về vai diễn của mình

Cả hai nghệ sĩ cùng nhau khám phá, trải nghiệm

Quỳnh Kool lên đồ cá tính

Visual rạng rỡ của nữ diễn viên đình đám VFC

Thanh Hương - Ngọc Huyền - Huyền Lizzie

Diễn viên Thanh Hương

Huyền Lizzie thân thiện chụp ảnh cùng khán giả

Diễn viên Đình Tú

Huyền Lizize và Bảo Hân (Về nhà đi con)

Không chỉ ghi dấu bởi sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc còn khiến công chúng ấn tượng mạnh bởi quy mô và giá trị tích cực. Một trong những điểm hút khách nhất chính là gian trưng bày của VTV với mô hình Trường quay ảo, cho phép khán giả hóa thân thành MC truyền hình. Chỉ vài thao tác đơn giản, người tham gia đã có thể “lên sóng” với hình ảnh như đang dẫn Thời sự 19h hay các gameshow giải trí đình đám. Nhiều bạn trẻ thích thú xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm, trong khi các bậc phụ huynh lại coi đây là cơ hội kết nối với con cháu khi cả gia đình cùng nhau nhập vai MC, khách mời.

Song song với đó, kho tư liệu quý về gần 80 năm phát triển của truyền hình Việt Nam, từ những chiếc máy quay thô sơ, đến bước ngoặt truyền hình màu và truyền hình số, cũng khiến khán giả xúc động. Có thể nói, Triển lãm thành tựu đất nước không chỉ đơn thuần là hoạt động kỷ niệm, mà còn là dịp để công chúng chiêm ngưỡng hành trình lịch sử hào hùng, trải nghiệm công nghệ mới mẻ và thêm tin tưởng vào chặng đường phát triển của Việt Nam trong tương lai. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại đã biến triển lãm thành nơi mà mỗi người khi bước ra đều mang trong mình niềm tự hào sâu sắc về dân tộc.

Triển lãm Thành tựu Đất nước sẽ được mở đến hết ngày 15/9.