Dàn siêu mẫu làng mốt Việt hội ngộ

Sự kiện quy tụ dàn sao hạng A – nơi sắc đẹp, nghệ thuật và tri thức giao thoa

Vào Ngày 25/10/2025 cột mốc quan trọng của thương hiệu Tenamyd Cosmetic trong việc lan tỏa những giá trị làm đẹp, nghệ thuật cho phụ nữ Việt trong suốt 3 thập kỷ . Trong không gian đậm chất nghệ thuật và làm đẹp của An Fine Art Gallery (159 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM), buổi sự kiện mang tên "Mối lương duyên 3 thập kỷ của Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung và Tenamyd Cosmetic" được diễn ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của dàn sao Việt, KOL/KOC hàng đầu và doanh nhân nổi tiếng tại TP.HCM; và đặt biệt sự tái xuất bất ngờ Buổi sự kiện có sự góp mặt của dàn sao đình đám thu hút giới mộ điệu quan tâm

"Chị đại" làng mẫu Việt thử sức trong vai trò mới - giám đốc nghệ thuật & sáng tạo

Từ biểu tượng làng mẫu đến hình ảnh nữ doanh nhân kiến tạo vẻ đẹp Việt

Hơn ba thập kỷ trước, cái tên Vũ Cẩm Nhung đã khắc sâu vào ký ức công chúng trong vai trò là một trong những siêu mẫu Châu Á đời đầu, đại diện cho vẻ đẹp gợi cảm, thần thái sắc sảo và phong thái bản lĩnh của phụ nữ Việt. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ rời xa ánh đèn sân khấu, chuyển mình sang lĩnh vực kinh doanh – đặc biệt là ngành hàng mỹ phẩm, nơi cô có thể tiếp tục lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp chuẩn mực và bền vững.

Sự "vắng bóng" ấy không phải là sự rút lui, mà là một cuộc chuyển mình đầy chiến lược. Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung đã dành trọn đam mê và sự nghiêm cẩn để cùng đồng hành phát triển thương hiệu Tenamyd Cosmetic – một trong những thương hiệu tiên phong kết hợp công nghệ tiên tiến vào mỹ phẩm tại Việt Nam.

Toàn cảnh sự kiện "Mối lương duyên 3 thập kỉ của Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung và Tenamyd Cosmetic"

Lần tái xuất này, cô không chỉ trở lại trong vai trò nhà điều hành và phát triển Mỹ phẩm Tenamyd mà còn thử sức với vị trí "khó nhằn" hơn: Giám đốc Nghệ thuật là người dẫn dắt toàn bộ sự kiện "Mối lương duyên 3 thập kỷ của siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung và Tenamyd Cosmetic" & "Showcase: Sự kiện Nghệ thuật & Đời sống qua lăng kính VCN". Hành động này khẳng định rõ: cô trở lại không vì hào quang cá nhân, mà để kể câu chuyện 30 năm đầy tâm huyết, đặt trọn niềm tin vào sứ mệnh nâng tầm sắc đẹp Việt. Sự kiện là lời tri ân cho hành trình ba thập kỷ gắn bó, đồng thời là minh chứng sống động cho một hành trình đẹp – bền – bản lĩnh.

"Cựu giám khảo Next Top" - Nam Trung dành tình cảm tốt đẹp gửi đến Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung

Việc siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung dùng uy tín và tinh thần phụng sự của mình để dẫn dắt sự kiện đã khẳng định rõ: Tenamyd Cosmetic không chỉ là mỹ phẩm, mà là biểu tượng của sự tận tâm vì cộng đồng, được xây dựng từ một trái tim hết lòng vì phụ nữ Việt Nam.