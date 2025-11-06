Đan Trường tuổi U50: Sức khoẻ và tình yêu đều gặp vấn đề, chỉ có nhan sắc trường tồn với thời gian

Đan Trường là một trong những giọng ca gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Từ năm 1997, anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật và nổi tiếng qua hàng loạt ca khúc như Kiếp ve sầu, Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương, Dòng sông băng... Bên cạnh việc ca hát, Đan Trường còn tham gia đóng phim truyền hình.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí Việt, "anh Bo" Đan Trường vẫn giữ được sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện. Được mệnh danh là “ngôi sao không tuổi” của Vpop, ít ai biết rằng Đan Trường từng đối mặt với vấn đề sức khỏe. Nam ca sĩ bị bệnh xương khớp, rối loạn tiền đình sai tư thế. Vì căn bệnh này mà Đan Trường không dám tập vũ đạo mạnh, sợ té ngã trên sân khấu.

"Có những ngày tôi liên tục bị chóng mặt, cảm giác lúc nào cũng như ngồi trên thuyền rất khó chịu. Nhiều lúc đang đứng hay ngồi yên cũng bất ngờ bị chóng mặt. Theo lời bác sĩ, căn bệnh này không thể trị dứt điểm mà cần phải có thời gian dài nghỉ ngơi", Đan Trường từng cho hay.

Về cuộc sống hôn nhân, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi thông báo đường ai nấy đi. Trước khi ly hôn, cả hai đã có một con trai chung tên Thiên Từ. Sau khi đường ai nấy đi, Đan Trường và vợ cũ vẫn cư xử với nhau như bạn bè, cùng chăm sóc con trai.

"Cả hai chúng tôi chia tay trong hòa bình. Dù không còn duyên nợ nhưng chúng tôi vẫn còn tình nghĩa với nhau và hơn hết, Đan Trường và Tiên là Ba Mẹ của bé Thiên Từ. Nên việc vẫn xuất hiện bên cạnh nhau, cùng hỗ trợ nhau những gì có thể đó là điều mà bậc làm Cha làm Mẹ nên làm", anh từng chia sẻ.

Vẫn hay gặp gỡ hậu ly hôn khiến cặp đôi không ít lần vướng nghi vấn tái hợp. Tháng 9 vừa qua, nữ doanh nhân lên tiếng đính chính chuyện "yêu lại từ đầu" với Đan Trường: "Tuy anh chị không còn duyên nợ vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè tri kỷ và cùng nhau thương yêu, chăm sóc cho Thiên Từ nên bé vẫn rất hạnh phúc em à".

Sau khi ly hôn, Đan Trường chưa từng công khai mối quan hệ mới với công chúng. Trong sự kiện diễn ra vào tháng 3/2025, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận hơi mất tự tin trong tình yêu vì vấn đề tuổi tác.

"Tôi nghĩ mình nên tìm người đồng hành nhưng giờ già rồi cũng hơi mất tự tin. Vả lại, tôi tính còn hát được thì phải lo hát, không dám nghỉ ngơi. Cứ mâu thuẫn, suy nghĩ tới lui như vậy mà tôi không dừng chân lại được", anh cho hay. Đan Trường cho biết đã trải qua 5-6 mối tình yêu trong thầm lặng. Anh thừa nhận là người chung thủy nhưng hơi lận đận trong chuyện tình cảm.

Nếu nói đến nghệ sĩ không tuổi của Vbiz có lẽ ít ai vượt qua được Đan Trường. Ở tuổi gần 50, nam ca sĩ vẫn sở hữu vẻ ngoài phong độ, nhan sắc không khác biệt quá nhiều so với thời điểm mới hoạt động nghệ thuật. Khán giả còn trêu đùa cho rằng có lẽ Đan Trường đã bị thời gian bỏ quên.

Đan Trường từng thừa nhận bản thân cũng chú trọng chăm chút ngoại hình, cứ 3 tháng sẽ tới spa một lần. “Tôi không còn trẻ nữa nên cũng phải biết làm cho mình tươi mới chút xíu. Tôi cũng ngạc nhiên với cơ địa của mình, nếu bận quá tôi chỉ uống thực phẩm chức năng và dùng mỹ phẩm, nhưng may mắn là giữ được như hiện nay”, nam ca sĩ chia sẻ.

