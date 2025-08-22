Đảng bộ EVN yêu cầu thực hiện 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng ở nửa cuối nhiệm kỳ và những bước tiến đáng kể trong chuyển đổi số, Đảng bộ EVN kỳ vọng phát triển bền vững và tạo ra những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới. Đảng bộ đã xác định ba khâu đột phá chiến lược để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", ba đột phá này được kỳ vọng sẽ định hình và thúc đẩy sự phát triển của EVN trong nhiệm kỳ mới.

Đột phá thứ nhất: Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ

Đảng bộ EVN nhận thức rõ, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo là yếu tố then chốt. Đột phá này tập trung vào việc đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả năm nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình đổi mới phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, cần phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tập đoàn đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị, góp phần hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, đơn cử như việc kết nạp 1.240 đảng viên mới, đạt 190% chỉ tiêu.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tập trung vào các nguyên tắc về trách nhiệm giải trình, phân cấp - phân quyền rõ ràng và kiểm soát nội bộ hiệu quả. Hệ thống quy chế, quy định nội bộ trong toàn Tập đoàn sẽ được đồng bộ hóa, đảm bảo tính thống nhất về cấu trúc, ngôn ngữ pháp lý và quy trình tổ chức thực hiện. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của EVN và các đơn vị thành viên sẽ được tiếp tục triển khai một cách quyết liệt, nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đột phá thứ hai: Tạo sự đột phá trong công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của EVN. Đột phá thứ hai tập trung vào việc tạo ra sự bứt phá trong công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, đáp ứng quy hoạch và vượt tiến độ các dự án trọng điểm. Trong bối cảnh nền kinh tế dự báo tăng trưởng cao, nhu cầu điện sẽ tăng từ 11% trở lên, đòi hỏi ngành điện phải có sự chuẩn bị sẵn sàng và chủ động xây dựng các kịch bản cung ứng điện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến động kinh tế, thiên tai và đại dịch Covid-19, công tác đầu tư xây dựng đã có những chuyển biến mạnh mẽ ở nửa cuối nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 đạt 513.945 tỷ đồng, đạt 100,02% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã hoàn thành chỉ trong hơn 6 tháng thi công, là thành công điển hình về công tác dân vận, huy động cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng vì mục tiêu chung.

Để thực hiện đột phá này trong nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy các đơn vị sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng, rà soát kế hoạch triển khai các dự án, và thực hiện các giải pháp đột phá. Trọng tâm là hoàn thành, rút ngắn tiến độ thi công các dự án trọng điểm, tăng cường nguồn lực để chuẩn bị thực hiện đầu tư các dự án đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Điều này bao gồm việc nâng cao toàn diện chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng trong tất cả các khâu: chuẩn bị đầu tư, quản lý chi phí, công tác thu xếp vốn, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, quản lý thi công, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đặc biệt, cần nghiên cứu ứng dụng truyền tải siêu cao áp, truyền tải một chiều và liên kết hệ thống Back-to-Back đối với các dự án lưới điện, đồng thời phát triển lưới điện truyền tải, phân phối theo hướng hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, an ninh bảo mật và phát triển lưới điện thông minh, tích hợp các nguồn điện phân tán.

Đột phá thứ ba: Phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Trong kỷ nguyên mới, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu. Mục tiêu là từng bước tự chủ về công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các hệ thống phần mềm dùng chung đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, điều hành. Trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN đã nâng cấp, phát triển tiện ích để khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị thông minh. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 96,27%. Trong đầu tư xây dựng, công nghệ khảo sát, thiết kế 3D, BIM và chữ ký số đã được áp dụng, giúp điện tử hóa hồ sơ dự án và nhật ký thi công.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, đột phá này sẽ được tăng cường bằng việc phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với việc tiếp thu, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Tập đoàn và đơn vị có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, EVN sẽ là doanh nghiệp số, hoạt động thông minh trên nền tảng công nghệ số và hệ sinh thái số hiện đại, tiên tiến. Điều này sẽ bao gồm việc phát triển các dịch vụ mới, các công nghệ nền tảng, công nghệ cốt lõi và hệ sinh thái số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin.

Kết luận

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, với ba khâu đột phá chiến lược trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đã thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ EVN trong việc xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Đảng bộ EVN tin tưởng chắc chắn rằng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.