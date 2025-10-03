Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang đi ăn mì Quảng, khách Tây ngượng đỏ cả mặt khi gặp phải tình huống không ngờ tới

03-10-2025 - 09:38 AM | Lifestyle

Ẩm thực Việt không chỉ chinh phục khách Tây bằng hương vị mà còn mang lại những khoảnh khắc bất ngờ, khiến ai trải qua cũng khó quên.

Ẩm thực từ lâu đã trở thành một trong những "cánh cửa" mở ra trải nghiệm sống động cho du khách khi đến Việt Nam. Không chỉ là phở, bún chả hay bánh mì, mỗi vùng đất lại có một món đặc trưng gắn với câu chuyện và con người. Chính điều đó đã khiến nhiều vị khách quốc tế bị cuốn hút, sẵn sàng lặn lội đến tận nơi chỉ để thưởng thức một bát mì Quảng hay một tô bún bò Huế "chính hiệu".

Mới đây, một video ghi lại khoảnh khắc thú vị tại Đà Nẵng khiến cộng đồng mạng rần rần chia sẻ. Nhân vật chính là một anh chàng Tây có tên là Alex. Trong lúc đang ngồi thưởng thức mì Quảng, anh bất ngờ gặp phải tình huống khiến mình phải… ngượng đỏ mặt.

Đang đi ăn mì Quảng, khách Tây ngượng đỏ cả mặt khi gặp phải tình huống không ngờ tới- Ảnh 1.

Theo đoạn clip, khi Alex đang say sưa ăn, một số bạn trẻ người Việt tình cờ nhận ra anh. Thay vì chỉ đứng nhìn, họ tiến lại gần hỏi thăm: "Wow Alex, hi Alex. Đang ăn gì vậy? Có ngon không?". Chưa dừng lại ở đó, một cô gái còn tươi cười khen: "Đẹp trai quá à! Lần đầu tiên gặp ở ngoài luôn á. Đẹp quá à!". Điều thú vị là cô gái gọi thẳng tên Alexx, như thể đã quen biết từ trước. Bị bất ngờ, Alexx chỉ biết mỉm cười bối rối, đôi má đỏ lựng vì ngại ngùng.

Sau khoảnh khắc ấy, anh chàng chia sẻ: "Sau một video lan truyền, mọi người nhận ra tôi trên phố, điều này thật bất thường. Cảm ơn những người đã đăng ký và theo dõi tôi". Hóa ra, chính những clip giản dị về hành trình ăn uống đã khiến anh trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ Việt.

Đang đi ăn mì Quảng, khách Tây ngượng đỏ cả mặt khi gặp phải tình huống không ngờ tới- Ảnh 2.

Đang đi ăn mì Quảng, khách Tây ngượng đỏ cả mặt khi gặp phải tình huống không ngờ tới- Ảnh 3.

Câu chuyện nhỏ này thêm một lần nữa cho thấy sự hiếu khách và thân thiện của người Việt. Không chỉ dành lời khen, họ còn mang đến cho du khách cảm giác gần gũi như đang ở giữa những người bạn lâu năm. Và với những người như Alexx, ẩm thực Việt không chỉ là hương vị, mà còn là tình người đọng lại sau mỗi trải nghiệm.

Bên dưới đoạn clip, dân mạng để lại hàng loạt bình luận dí dỏm:

- "Ê ổng mắc cỡ kìa."

- "Ha ha, Alexx ngại đỏ mặt luôn rồi."

- "Mà ổng đẹp trai thật."

- "Ổng cười đẹp trai quá vậy."

Khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng đáng yêu này nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều người vừa bật cười vừa thêm tự hào vì Việt Nam không chỉ có món ăn ngon, mà còn có những con người khiến du khách nhớ mãi.

Theo Châu Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người dân Hưng Yên và cộng đồng phía Đông Hà Nội

Tin vui cho người dân Hưng Yên và cộng đồng phía Đông Hà Nội Nổi bật

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng Nổi bật

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người

Ngắm mỹ nhân này 1 tỷ lần vẫn phải than trời vì quá đẹp: Đi đến đâu sáng bừng đến đó, cả Hàn Quốc có đúng 1 người

09:15 , 03/10/2025
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?

Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?

08:50 , 03/10/2025
Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Na Trát da trắng mịn: Hóa ra đều chuộng 1 kiểu ăn uống tăng sinh collagen, cứ ra chợ là có sẵn

Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Na Trát da trắng mịn: Hóa ra đều chuộng 1 kiểu ăn uống tăng sinh collagen, cứ ra chợ là có sẵn

08:34 , 03/10/2025
Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

Những 'dân chơi' của giới giải trí Việt

08:16 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên