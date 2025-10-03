Đang đi ăn mì Quảng, khách Tây ngượng đỏ cả mặt khi gặp phải tình huống không ngờ tới

Ẩm thực từ lâu đã trở thành một trong những "cánh cửa" mở ra trải nghiệm sống động cho du khách khi đến Việt Nam. Không chỉ là phở, bún chả hay bánh mì, mỗi vùng đất lại có một món đặc trưng gắn với câu chuyện và con người. Chính điều đó đã khiến nhiều vị khách quốc tế bị cuốn hút, sẵn sàng lặn lội đến tận nơi chỉ để thưởng thức một bát mì Quảng hay một tô bún bò Huế "chính hiệu".

Mới đây, một video ghi lại khoảnh khắc thú vị tại Đà Nẵng khiến cộng đồng mạng rần rần chia sẻ. Nhân vật chính là một anh chàng Tây có tên là Alex. Trong lúc đang ngồi thưởng thức mì Quảng, anh bất ngờ gặp phải tình huống khiến mình phải… ngượng đỏ mặt.

Theo đoạn clip, khi Alex đang say sưa ăn, một số bạn trẻ người Việt tình cờ nhận ra anh. Thay vì chỉ đứng nhìn, họ tiến lại gần hỏi thăm: "Wow Alex, hi Alex. Đang ăn gì vậy? Có ngon không?". Chưa dừng lại ở đó, một cô gái còn tươi cười khen: "Đẹp trai quá à! Lần đầu tiên gặp ở ngoài luôn á. Đẹp quá à!". Điều thú vị là cô gái gọi thẳng tên Alexx, như thể đã quen biết từ trước. Bị bất ngờ, Alexx chỉ biết mỉm cười bối rối, đôi má đỏ lựng vì ngại ngùng.

Sau khoảnh khắc ấy, anh chàng chia sẻ: "Sau một video lan truyền, mọi người nhận ra tôi trên phố, điều này thật bất thường. Cảm ơn những người đã đăng ký và theo dõi tôi". Hóa ra, chính những clip giản dị về hành trình ăn uống đã khiến anh trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ Việt.

Câu chuyện nhỏ này thêm một lần nữa cho thấy sự hiếu khách và thân thiện của người Việt. Không chỉ dành lời khen, họ còn mang đến cho du khách cảm giác gần gũi như đang ở giữa những người bạn lâu năm. Và với những người như Alexx, ẩm thực Việt không chỉ là hương vị, mà còn là tình người đọng lại sau mỗi trải nghiệm.

Bên dưới đoạn clip, dân mạng để lại hàng loạt bình luận dí dỏm:

- "Ê ổng mắc cỡ kìa."

- "Ha ha, Alexx ngại đỏ mặt luôn rồi."

- "Mà ổng đẹp trai thật."

- "Ổng cười đẹp trai quá vậy."

Khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng đáng yêu này nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều người vừa bật cười vừa thêm tự hào vì Việt Nam không chỉ có món ăn ngon, mà còn có những con người khiến du khách nhớ mãi.