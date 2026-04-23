Đăng ký định danh điện tử mức 2 có cần SIM chính chủ?

Ông H.N cho biết, con trai ông (19 tuổi) đang sử dụng một SIM điện thoại đứng tên ông. Để đăng ký định danh mức 2, con trai ông ra công an phường nhưng được yêu cầu SIM điện thoại phải chính chủ. Tuy nhiên, khi đến nhà mạng để chuyển quyền sở hữu sim, lại được yêu cầu phải có định danh điện tử mức 2 mới thực hiện được.

Ông N. không biết trường hợp của con trai mình phải làm những gì để được làm thủ tục cấp định danh điện tử mức 2, đã gửi thắc mắc nhờ Bộ Công an hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, để đăng ký tài khoản định danh điện tử người dân chỉ cần đăng ký với số điện thoại chưa được gắn với tài khoản định danh điện tử nào (không kiểm tra chính chủ trên phần mềm).

Tuy nhiên, quy trình cấp vẫn yêu cầu sim đăng ký là sim chính chủ để tránh việc bị khóa tài khoản khi chính chủ của số điện thoại đó đăng ký tài khoản định danh.

Đối với đăng ký sim chính chủ, theo quy định, người dân khi đăng ký sim chính chủ chỉ cần căn cước/ hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, không yêu cầu định danh điện tử mức 2.