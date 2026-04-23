Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đăng ký định danh điện tử mức 2 có cần SIM chính chủ?

Theo PV | 23-04-2026 - 13:33 PM | Kinh tế số

Liên quan đến việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân băn khoăn liệu có bắt buộc sử dụng sim điện thoại chính chủ hay không.

Ông H.N cho biết, con trai ông (19 tuổi) đang sử dụng một SIM điện thoại đứng tên ông. Để đăng ký định danh mức 2, con trai ông ra công an phường nhưng được yêu cầu SIM điện thoại phải chính chủ. Tuy nhiên, khi đến nhà mạng để chuyển quyền sở hữu sim, lại được yêu cầu phải có định danh điện tử mức 2 mới thực hiện được.

Ông N. không biết trường hợp của con trai mình phải làm những gì để được làm thủ tục cấp định danh điện tử mức 2, đã gửi thắc mắc nhờ Bộ Công an hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết, để đăng ký tài khoản định danh điện tử người dân chỉ cần đăng ký với số điện thoại chưa được gắn với tài khoản định danh điện tử nào (không kiểm tra chính chủ trên phần mềm).

Tuy nhiên, quy trình cấp vẫn yêu cầu sim đăng ký là sim chính chủ để tránh việc bị khóa tài khoản khi chính chủ của số điện thoại đó đăng ký tài khoản định danh.

Đối với đăng ký sim chính chủ, theo quy định, người dân khi đăng ký sim chính chủ chỉ cần căn cước/ hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, không yêu cầu định danh điện tử mức 2.

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
App Store tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng AI

Startup phá sản bán tin nhắn Slack và nội dung email để huấn luyện AI

Tin vui cho tài xế Grab cả nước

12:00 , 23/04/2026
Né thuế, cá cược lậu: Hai gã khổng lồ crypto đối mặt án phạt gấp 3 lợi nhuận vì tổ chức cờ bạc bất hợp pháp

10:51 , 23/04/2026
Dùng eTax Mobile "tiết kiệm" được 2 triệu, tiền hoàn thuế TNCN "ting ting" về tài khoản ngay trong ngày

10:20 , 23/04/2026
Lừa đảo được 'công nghiệp hóa' trên các ứng dụng giao đồ ăn: Cửa hàng ma' lấy 50% tiền hàng dù không cần sản xuất, toàn bộ chuỗi giá trị bị đảo lộn một cách phi lý

09:11 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên