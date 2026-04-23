Né thuế, cá cược lậu: Hai gã khổng lồ crypto đối mặt án phạt gấp 3 lợi nhuận vì tổ chức cờ bạc bất hợp pháp

Tổng chưởng lý bang New York vừa khởi kiện Coinbase và Gemini Titan - hai gã khổng lồ tiền số vừa lấn sân sang mảng cá cược trực tuyến - với cáo buộc vận hành các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.

Bà Letitia James, Tổng chưởng lý bang New York, đã đệ trình hai đơn kiện lên Tòa án Tối cao bang tại Manhattan. Đơn kiện cho biết hai công ty này gần đây đã mở rộng sang thị trường dự đoán (prediction markets), cho phép người dùng đặt cược vào các sự kiện thể thao và các sự kiện khác. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định cả hai công ty đều chưa từng được cấp phép bởi Ủy ban Trò chơi Bang New York, đồng thời cho phép những người dưới 21 tuổi (độ tuổi đánh bạc hợp pháp tại bang) tham gia.

Trong một tuyên bố, bà James nhấn mạnh: “Cờ bạc dù dưới bất kỳ tên gọi nào thì vẫn là cờ bạc.”

“Cái gọi là ‘thị trường dự đoán’ của Gemini và Coinbase thực chất chỉ là các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp, đẩy những người trẻ tuổi vào các nền tảng gây nghiện mà thiếu đi những rào cản bảo vệ cần thiết,” bà James cho biết.

Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, phản hồi trên X rằng “thị trường dự đoán là các sàn giao dịch quốc gia được quản lý ở cấp liên bang.” Ông nói thêm rằng “Coinbase sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền giám sát liên bang đối với các thị trường này theo đúng ý định của Quốc hội.” Ông Grewal cũng lưu ý vấn đề này hiện đang được xử lý tại tòa án liên bang New York. Phía Gemini hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Văn phòng Tổng chưởng lý đang yêu cầu tòa án buộc Coinbase và Gemini phải nộp lại toàn bộ số lợi nhuận bất hợp pháp, đồng thời “hoàn trả cho những người tiêu dùng bị thiệt hại và nộp phạt khoản tiền tương đương gấp ba lần số lợi nhuận mà các công ty đã thu được từ các hành vi sai trái của mình.”

Vụ kiện này xoáy sâu vào hai vấn đề nóng bỏng đối với các bang và cơ quan quản lý tại Mỹ những năm gần đây: sự phổ biến của cờ bạc trực tuyến và thế giới tiền số.

Trong khi nhiều bang đã hợp pháp hóa cá cược thể thao trực tuyến để thu về hàng tỷ USD tiền thuế, họ cũng thắt chặt quản lý để tránh các vấn đề về nghiện cờ bạc và gian lận. Theo đơn kiện, thay vì hoạt động như các công ty cá cược thể thao di động được cấp phép - vốn phải chịu mức thuế lên tới khoảng 51% trên tổng doanh thu - hai công ty này lại cung cấp dịch vụ dưới “vỏ bọc” là các hợp đồng sự kiện và thị trường dự đoán để né tránh nghĩa vụ tài chính và sự giám sát pháp lý.

Đơn kiện chỉ ra rằng Coinbase đã lôi kéo người dân New York thông qua các chương trình khuyến mãi, như “quỹ thưởng Bitcoin” trị giá 1 triệu USD dành cho những người dự đoán đúng kết quả các trận đấu tại Super Bowl năm nay.

Trong khi đó, Gemini bị cáo buộc cho phép người dùng đặt cược vào các trận bóng rổ đại học có sự tham gia của các đội bóng bang New York (như Đại học St. John’s đối đầu với Đại học Connecticut). Điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp bang New York vốn cấm mọi hành vi cá cược vào các trận đấu có các đội tuyển đại học của bang tham gia.

Vụ kiện là đòn giáng mạnh mới nhất vào nỗ lực phi tập trung hóa của các công ty crypto, khẳng định rằng dù công nghệ có mới mẻ đến đâu, họ vẫn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ người tiêu dùng và nghĩa vụ thuế tại địa phương.

Theo: The NY Times